Иерарх УПЦ объявил себя клириком Константинополя

Митрополит УПЦ объявил себя клириком Константинопольского патриархата

У митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Александра (Драбинко), объявившего себя клириком Константинопольского патриархата, была своя позиция относительно УПЦ на Украине . Об этом во вторник сказал корреспонденту ТАСС официальный представитель УПЦ, председатель синодального информационно-просветительского отдела архиепископ Климент, комментируя данное решение священнослужителя.

"У митрополита Александра давно уже было особое мнение, которое не совпадает с нашей церковью (УПЦ)", — заявил Климент.

При этом архиепископ затруднился объяснить, что заставило Драбинко объявить себя клириком Константинопольского патриархата.

"Я затрудняюсь об этом говорить. Но пока официального заявления от митрополита Александра в нашу церковь не поступало", — отметил Климент.

Иерарх Украинской православной церкви Московского патриархата, бывший секретарь ныне покойного митрополита Киевского Владимира митрополит Александр объявил себя клириком Константинопольского патриархата. В интервью интернет-каналу "Громадское телевидение" он заявил, что после того, как Константинопольский патриархат отменил передачу Киевской митрополии Московскому патриархату, можно считать территорию Украины территорией восстановленной митрополии Константинопольского патриархата.

Драбинко — один из 37 викарных архиереев УПЦ, которые не имеют своей епархии и лишь помогают в управлении епархиальным епископам.

Константинопольский патриархат на заседании синода, которое состоялось 9 — 11 октября, подтвердил решение о том, что приступает к предоставлению автокефалии церкви Украины, и отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. Также было принято решение снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине — Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви. Кроме того, было объявлено о желании вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата. В ответ на эти действия синод Русской православной церкви 15 октября принял решение о невозможности дальнейшего евхаристического общения с Константинополем.