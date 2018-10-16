Иерарх УПЦ объявил себя клириком Константинополя

У митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Александра (Драбинко), объявившего себя клириком Константинопольского патриархата, была своя позиция относительно УПЦ на Украине. Об этом во вторник сказал корреспонденту ТАСС официальный представитель УПЦ, председатель синодального информационно-просветительского отдела архиепископ Климент, комментируя данное решение священнослужителя.
"У митрополита Александра давно уже было особое мнение, которое не совпадает с нашей церковью (УПЦ)", — заявил Климент.
При этом архиепископ затруднился объяснить, что заставило Драбинко объявить себя клириком Константинопольского патриархата.
"Я затрудняюсь об этом говорить. Но пока официального заявления от митрополита Александра в нашу церковь не поступало", — отметил Климент.
Иерарх Украинской православной церкви Московского патриархата, бывший секретарь ныне покойного митрополита Киевского Владимира митрополит Александр объявил себя клириком Константинопольского патриархата. В интервью интернет-каналу "Громадское телевидение" он заявил, что после того, как Константинопольский патриархат отменил передачу Киевской митрополии Московскому патриархату, можно считать территорию Украины территорией восстановленной митрополии Константинопольского патриархата.
Драбинко — один из 37 викарных архиереев УПЦ, которые не имеют своей епархии и лишь помогают в управлении епархиальным епископам.
Константинопольский патриархат на заседании синода, которое состоялось 9 — 11 октября, подтвердил решение о том, что приступает к предоставлению автокефалии церкви Украины, и отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. Также было принято решение снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине — Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви. Кроме того, было объявлено о желании вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата. В ответ на эти действия синод Русской православной церкви 15 октября принял решение о невозможности дальнейшего евхаристического общения с Константинополем.