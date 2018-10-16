Су-27 и F-15 «сразились» в небе Украины

На Украине выяснили, кто сильнее — Су-27 или F-15

Украинские военные провели условный бой между истребителями Су-27 и F-15, победителем в котором стал самолет советского производства. Постоянные учения несколько улучшили состояние украинской армии, однако особого желания служить у граждан этой страны нет — многие продолжают уклоняться от призыва.

На Украине определился победитель условного боя между самолетами Су-27 и F-15 на дистанции от 1 до 1,5 км. Это выяснилось в ходе учений «Чистое небо — 2018» (Clear Sky 2018), кадры боя опубликовало Военное телевидение Украины. Выяснилось, что Су-27 ВС ВСУ показали себя лучше, чем F-15C Eagle Национальной гвардии США

«Наш [украинский] самолет более маневренный за счет механизации, установленной на самолете. [Она] позволяет выполнять задания и выйти победителями из так называемого «боя», — рассказал старший штурман авиационной бригады Александр Мостовой.

По его словам, в условном бою участвовали группы по несколько самолетов с обеих сторон.

Учения проходят с 8 по 19 октября. Для этого США перебросили на территорию Украины истребители F-15 и транспортные самолеты С-130.

«Совместные учения со странами-членами НАТО «Чистое небо — 2018» нужны для того, чтобы показать, что цена для России, которая использует воздушные силы для нападения на Украину, будет очень высокой», — сказал Порошенко.

Также он подчеркнул, что украинские власти ценят «прочную и надежную позицию», которой придерживаются партнеры из США и НАТО и заверил, что военнослужащие ВСУ многому учатся у войск альянса.

При этом украинский президент не уточнил, когда и где российские ВВС наносили «авиаудары» по Украине.

Ранее Порошенко заявил, что в рядах ВСУ создается группировка сил, основная задача которой — воевать в Крыму. Об этом глава Украины заявил на встрече с командирами бригад ВСУ, нацгвардии и пограничников в Хмельницкой области.

Украинский лидер сообщил, что в новую группировку сил войдут 39 боевых бригад, а также воинские части оперативного, тылового и технического обеспечения.

Он отметил, что они будут готовы начать силовую операцию на любом направлении, в том числе и против Крыма.

Президент также добавил, что будет держать войска в состоянии боеготовности. По мнению украинского президента, ВСУ приобрели достаточный боевой опыт, нарастили свои возможности и улучшили техническое оснащение.

Недавно украинский президент заявил, что Вооруженные силы страны готовы отразить «российскую агрессию» на побережье Азовского моря. По словам главы государства, он проинспектировал «комплексное тактическое учение сил по обороне морского побережья» в регионе. Порошенко отметил, что оценивает учения ВСУ на 12 баллов.

«Командиры способны качественно планировать и эффективно управлять разнородными и межвидовыми группировками войск во время ведения боевых действий на суше, море и в воздухе», — написал Порошенко в фейсбуке.

Эксперты признают, что ситуация в украинской армии немного улучшилась из-за постоянных учений, однако в войсках все еще остается на вооружении немало старой техники советского производства. К тому же, в условиях де-факто гражданского конфликта на Украине особого желания служить у многих граждан страны нет.

Военный комиссар Киевского гарнизона Сергей Клявин заявил, что жители Киева массово уклоняются от службы в армии. Всего, по словам комиссара, на учете в городе состоят 89 420 человек, 57 549 из которых подлежат призыву на службу.

«Уклоняются от призыва по состоянию на сегодняшний день 33 619 лиц», — отметил Клявин.

Он подчеркнул, что по повесткам в Киеве в военкоматы не являются около 80% призывников и сообщил, что материалы в их отношении были переданы в полицию для организации розыска.

Военные реформы, которые проводит Порошенко пока касаются лишь чисто структурных изменений. Так, министр обороны Степан Полторак станет теперь руководить ведомством как гражданский министр.