Порошенко захотел передать исторический храм Константинополю

Порошенко захотел передать исторический храм в Киеве Константинополю

Она объяснила, что Порошенко поддерживает скорейшее получение страной автокефалии и в знак солидарности совершает этот символический жест.

«На днях будет зарегистрирован законопроект, которым президент Порошенко предлагает передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому патриарху, как символический жест, что в святое андреевское время крестил Украину. Это будет символический жест единения с Матерью-Церковью», — заявила Луценко.

Церковный раскол на Украине обострился несколько месяцев назад. В стране есть две раскольничьи православные церкви, Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и УАПЦ. Единственная каноническая православная церковь, признанная мировым православием, является Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), самоуправляемая в структуре РПЦ.

В начале сентября Константинопольский патриарх Варфоломей направил в страну своих экзархов (посланников) для изучения ситуации и подготовки к предоставлению стране автокефалии (церковной независимости). На соборе Константинопольского патриархата 11 октября было принято решение о снятии анафемы с лидеров украинских раскольников, восстановлении прямого управления Константинополя и отмене прав Русской православной церкви на Киевскую митрополию. В ответ на это РПЦ объявила о прекращении отношений с Константинопольским патриархом.