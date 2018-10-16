Сможет ли Киев еще раз «развести» НАТО на деньги?

Украина просит у НАТО защиты от российских диверсантов

Украина обвиняет в пожарах на военных складах диверсионные группы, предположительно из России , и просит у Североатлантического альянса деньги на укрепление безопасности своих военных объектов. В НАТО, полагают эксперты, выделят Киеву несколько десятков миллионов долларов и проследят, чтобы они были потрачены по назначению.

8−9 октября в районе на территории шестого арсенала Министерства обороны Украины в Ичнянском районе Черниговской области произошёл пожар, приведший к подрыву боеприпасов. Из возможной зоны поражения эвакуировали более 12,5 тысяч человек. Над зоной пожара было закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км. Раненых и убитых не было, но около 60 жителей Ични обратились в больницу с жалобами на плохое самочувствие из-за задымления. Пресс-служба президента Украины озвучила три основных версии произошедшего, разрабатываемых СБУ . Основная — совершение диверсии с проникновением на территорию складов диверсионной группы. Как завил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин , диверсию, скорее всего, совершила группа из РФ. Также украинские силовики рассматривали в качестве причин пожара нарушение правил пожарной безопасности или хранения снарядов и умышленный поджог или подрыв с целью сокрытия недостатка боеприпасов.

Портал News.ru подробно разбирал причины пожара в Ичне и других аналогичных происшествий на украинских арсеналах. В массе своей подрывы и возгорания происходили из-за нарушений правил хранения и противопожарной безопасности, а также по причине истечения положенных сроков хранения снарядов, отмечали эксперты. Выходом из сложившейся ситуации стало бы проведение комплекса работ по утилизации старых боеприпасов и постройка арсеналов, оборудованных современными средствами безопасности. Министерство обороны РФ после серии пожаров, сопровождавшихся подрывом снарядов (пожар на арсенале в Ульяновске в 2009, взрывы на артиллерийских складах в Башкирии и Удмуртии в 2012-м), потратило на возведение современных объектов хранения боеприпасов около 90 млрд рублей (около $2,5 млрд по курсу того времени). Что касается Украины, где, по данным портала Страна.ua, за последние 15 лет произошло 11 крупных пожаров на военных складах, то в 2012-м Североатлантический альянс уже выделял Киеву около 2 млн евро на утилизацию боеприпасов. В итоге, как сообщали СМИ, было уничтожено 6,5 тысяч тонн непригодных боеприпасов и 100 тысяч единиц лёгкого вооружения и стрелкового оружия.

«Деньги могут быть потрачены на новые охранные и противопожарные системы, возведение вокруг складов земляных валов, другие меры безопасности».

Деньги эти, по мнению эксперта, разворовать будет проблематично, поскольку в НАТО будут тщательно контролировать выполнение работ.

«Для России такие мероприятия, производимые Украиной, только полезны. Украинским силовикам будет чем заняться. Во всяком случае, это лучше, чем если бы Киев получал и тратил деньги на продолжение вооружённого конфликта на Юго-Востоке».

При этом, предполагает Барабанов, основной комплекс работ по модернизации складов придётся выполнить Украине без помощи Альянса.