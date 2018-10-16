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Порошенко предрек изоляцию РПЦ
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Порошенко предрек изоляцию РПЦ 

Национальная Служба Новостей + ещё 9 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Президент Украины Петр Порошенко высказался впервые в соцсетях по поводу решения Священного Синода Русской православной церкви о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Такой ответ духовной и светской власти Российской Федерации на решение Константинополя по Украине показывает, что Киев взял верный путь. Об этом Порошенко написал в своём твиттере, передает Газета.ру.
По словам украинского лидера, РПЦ вслед за светским властями РФ вступает на путь самоизоляции. Порошенко также обвинил Москву в проведении «агрессивной имперской политики».
В понедельник, 15 октября по итогам заседания Синода в Минске было объявлено, что Русская православная церковь разрывает отношения с Константинополем. Москоуский патриархат также не будет признавать автокефалию украинской православной церкви, которую готов пердоставить патриарх константинопольский Варфоломей.
Протодиакон Андрей Кураев высказал опасение в эфире НСН, что теперь Русская православная церковь может оказаться в изоляции.
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