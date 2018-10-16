Порошенко предрек изоляцию РПЦ

По словам украинского лидера, РПЦ вслед за светским властями РФ вступает на путь самоизоляции. Порошенко также обвинил Москву в проведении «агрессивной имперской политики».

В понедельник, 15 октября по итогам заседания Синода в Минске было объявлено, что Русская православная церковь разрывает отношения с Константинополем. Москоуский патриархат также не будет признавать автокефалию украинской православной церкви, которую готов пердоставить патриарх константинопольский Варфоломей.