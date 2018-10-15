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Под Черниговом снизилась интенсивность взрывов
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На арсенале под Черниговом значительно снизилась интенсивность взрывов 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Интенсивность отдельных взрывов на арсенале в Черниговской области сократилась в 20 раз по сравнению с прошлыми сутками. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
«Интенсивность отдельных взрывов на технической территории шестого арсенала по сравнению с прошлыми сутками уменьшилась в 20 раз», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение дня на месте работали пожарные танки, автомобили, инженерная и специальная техника ВСУ, авиация Госслужбы по ЧС.
Пожар, который привёл к взрывам боеприпасов, произошёл в ночь на 9 октября.
Украинский премьер Владимир Гройсман пообещал повысить меры безопасности на военных складах.
RT на русском: последние новости
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