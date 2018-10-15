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В РПЦ призвали выполнить обещание Порошенко
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В РПЦ призвали выполнить обещание Порошенко не преследовать верующих УПЦ 

РИА Новости 7 минут назад
Фото: AP Photo / Presidential Press Service Pool / Mykola Lazarenko
Русская православная церковь надеется, что президент Украины Петр Порошенко выполнит обещания не преследовать верующих канонической Украинской православной церкви, заявил журналистам глава отдела внешних церковных связей, митрополит Волоколамский Иларион.
"Мы надеемся на то, что не будет никаких столкновений. Мы слышали заверения президента Украины Порошенко", — сказал митрополит Иларион.
Президент Украины, напомнил митрополит Иларион, обещал, что "все верующие Украины будут иметь возможность ходить в ту церковь, к которой они принадлежат, и что никаких препятствий к этому чиниться не будет".
"Мы надеемся, что эти обещания будут выполнены", — подчеркнул он. Также в Русской церкви надеются "на здравый смысл" украинских властей.
Ранее Священный Синод РПЦ принял решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Заседание Священного Синода Русской православной церкви в понедельник впервые прошло в Минске под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла, его главная тема — оценка действий Константинопольского патриархата на Украине и выработка ответных мер РПЦ.
Ранее Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству — "восстановить к общению с Церковью". Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.
В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.
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