Луценко назвал депутата Рады «солнцеликим крокодилом»

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Отмечается, что данное заявление прозвучало в рамках процедуры представления Луценко на снятие депутатской неприкосновенности с Вилкула.

По информации издания, перед голосованием по данному вопросу Вилкул заявил с трибуны Верховной рады, что никуда не убежит и что ходит на допросы, хотя и считает выдвинутые против него обвинения сфабрикованными. Он также обвинил правоохранительные органы Украины в давлении на его адвокатов и свидетелей, а также в прослушке его телефона.

Луценко назвал выступление депутата «крокодильими слезами», а его самого «солнцеликим крокодилом». Он также добавил, что телефон Вилкула никто не прослушивает.

После этого прошло голосование о снятии неприкосновенности, во время которого «За» проголосовали лишь 137 депутатов, то есть данное предложение было отклонено из-за нехватки голосов.