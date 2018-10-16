Луценко назвал депутата Рады «солнцеликим крокодилом» 

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал депутата Верховной рады Александра Вилкула «солнцеликим крокодилом».
Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
Отмечается, что данное заявление прозвучало в рамках процедуры представления Луценко на снятие депутатской неприкосновенности с Вилкула.
По информации издания, перед голосованием по данному вопросу Вилкул заявил с трибуны Верховной рады, что никуда не убежит и что ходит на допросы, хотя и считает выдвинутые против него обвинения сфабрикованными. Он также обвинил правоохранительные органы Украины в давлении на его адвокатов и свидетелей, а также в прослушке его телефона.
Луценко назвал выступление депутата «крокодильими слезами», а его самого «солнцеликим крокодилом». Он также добавил, что телефон Вилкула никто не прослушивает.
После этого прошло голосование о снятии неприкосновенности, во время которого «За» проголосовали лишь 137 депутатов, то есть данное предложение было отклонено из-за нехватки голосов.
В марте украинский парламент удовлетворил представления Луценко и дал согласие на задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.