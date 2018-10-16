Ещё
Луценко назвал депутата Рады «солнцеликим крокодилом»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Луценко назвал депутата Рады «солнцеликим крокодилом» 

RT на русском + ещё 4 53 минуты назад
Фото: Reuters
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал депутата Верховной рады Александра Вилкула «солнцеликим крокодилом».
Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
Отмечается, что данное заявление прозвучало в рамках процедуры представления Луценко на снятие депутатской неприкосновенности с Вилкула.
По информации издания, перед голосованием по данному вопросу Вилкул заявил с трибуны Верховной рады, что никуда не убежит и что ходит на допросы, хотя и считает выдвинутые против него обвинения сфабрикованными. Он также обвинил правоохранительные органы Украины в давлении на его адвокатов и свидетелей, а также в прослушке его телефона.
Луценко назвал выступление депутата «крокодильими слезами», а его самого «солнцеликим крокодилом». Он также добавил, что телефон Вилкула никто не прослушивает.
После этого прошло голосование о снятии неприкосновенности, во время которого «За» проголосовали лишь 137 депутатов, то есть данное предложение было отклонено из-за нехватки голосов.
В марте украинский парламент удовлетворил представления Луценко и дал согласие на задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.
RT на русском: последние новости
Порошенко прокомментировал отказ РПЦ от отношений с Константинополем Депутат Рады угрожает британскому журналисту расправой за срыв флага с могилы Бандеры Политолог рассказал о возможной реакции Европы на марш националистов в Киеве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РПЦ разъяснила ситуацию с Благодатным огнем224
В Кремле отреагировали на церковный конфликт131
У ТЦ «Метрополис» произошла стрельба19
Су-27 и F-15 сошлись в бою на Украине242
Россияне ответили на угрозы Порошенко161
Видео
01:01
«Судьбы девочек поломаны»
Происшествия Статьи
04:25
Порошенко прокомментировал разрыв РПЦ с Константинополем
Украина В мире
00:58
В официанте узнали «отравителя Скрипаля» Мишкина
В мире
04:08
В Кремле отреагировали на церковный конфликт
Политика
00:33
Пенсионеров убивали из-за «гробовых» денег
Происшествия
00:57
В Сети сообщили о смерти Шуры
Шоу-бизнес
01:01
Су-27 и F-15 сошлись в бою на Украине
Армия Оружие
01:15
Асаду подарили «вежливых людей»
Политика Ближний Восток
00:48
Издевательства в психбольнице попали на видео
Общество
00:31
Обнаружена новая предсмертная записка актера «Глухаря»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение