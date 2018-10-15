Что хочет прибрать к рукам Варфоломей

Под громкие аплодисменты не дали Томос

«Страна» (Украина) подробно останавливается на причинах, по которым Украине не дали Томос, а также рассматривает вопрос, почему патриарх Варфоломей готов поступиться единством православия и взять украинских раскольников под свой протекторат. Продолжение подобных неканонических действий может привести к изоляции Константинопольского патриарха и наложению на него анафемы. Комментируя итоги синода Вселенского патриархата в Стамбуле , автор изданияподробно останавливается на причинах, по которым Украине не дали Томос, а также рассматривает вопрос, почему патриарх Варфоломей готов поступиться единством православия и взять украинских раскольников под свой протекторат. Продолжение подобных неканонических действий может привести к изоляции Константинопольского патриарха и наложению на него анафемы.

Закончился исторический Синод Вселенского патриархата в Стамбуле. На нем были приняты эпохальные решения по Украине. Так, Константинополь фактически легализовал церковь Киевского патриархата и УАПЦ, которые в православном мире считаются раскольниками. Также он «вернул» себе владения в Украине (пока, впрочем, только на бумаге). А вот Томоса об автокефалии Киев пока не получил. «Страна» ответила на главные вопросы по решениям, принятым сегодня в столице Турции

Для начала напомним, о чем говорится в документе, изданном сегодня Вселенским патриархатом.

Полный текст решения Синода

«Под председательством Его Святости Вселенского патриарха, Священный синод созвал очередную сессию с 9 по 11 октября 2018 года, чтобы изучить и обсудить пункты своей повестки дня.

В Священном синоде обсуждались, в частности, церковные дела Украины, в присутствии Его Превосходительства архиепископа Даниила Памфилона и Его Преосвященства епископа Иллариона из Эдмонтона, патриарших экзархов в Украину, и после широких обсуждений постановил:

1. Подтвердить уже принятое решение о том, что Вселенский патриархат приступает к предоставлению Автокефалии Церкви Украины.

2. Восстановить ставропигию Вселенского патриарха в Киеве, одну из его многочисленных ставропигий в Украине, которая там всегда существовала.

3. Принять и рассмотреть ходатайства об апелляции Филарета Денисенко, Макария Малетича и их последователей, оказавшихся в расколе не по догматическим причинам, в соответствии с каноническими прерогативами Константинопольского патриарха, чтобы получить петиции со стороны иерархов и другого духовенства от всех автокефальных Церквей. Таким образом, вышеупомянутые канонически восстановлены до их иерархического или священнического звания, и их последователи восстановлены в общении с Церковью.

4. Отменить юридическое обязательство Синодального письма 1686 года, выданное по обстоятельствам того времени, которое предоставило право через икономию Московскому патриарху назначить митрополита Киевского, избранного Ассамблеей Священнослужителей его епархии, которая будет отмечать Вселенского патриарха в качестве первого иерарха на любом праздновании, провозглашая и подтверждая свою каноническую зависимость от Константинопольской Материнской Церкви.

5. Обратиться ко всем участвующим сторонам с призывом избегать присвоения церквей, монастырей и других объектов, а также любого другого акта насилия и возмездия, с тем чтобы мир и любовь Христа могли преобладать.

Вселенский Патриархат, 11 октября 2018 года».

1. Так есть Томос или нет?

Томоса нет. В документе продекларировано только стремление предоставить автокефалию. Но, как уже прогнозировала «Страна», сегодня вручать автокефалию пока некому.

Именно поэтому патриарх Варфоломей пошел другим путем — запустил процесс создания Единой поместной церкви в Украине до ее автокефалии. Для этого он снял анафему с глав Киевского Патриархата и Автокефальной церкови, а их верующие и клир «восстановлены в общении с церковью».

2. Что означает снятие анафемы?

Анафема — это отлучение от церкви. Филарета и Макария в 90-х отлучили решением Русской православной церкви за создание раскольнических структур, которые в Украине известны как УПЦ КП и УАПЦ.

Константинополь же сегодня решил, что он эту анафему не признает. Хотя до этого более двадцати лет мирился с тем, что два раскольничьих патриарха не состояли в каноническом общении с мировым православием. Уже одно это показывает, что сегодняшнее решение — чисто политическое.

Вместе с Филаретом и Макарием восстановлены в «канонических правах» также их последователи — то есть рукоположенные ими священники уже после раскола. Сторонники автокефалии считают, что таким образом Вселенский патриархат признал обе неканонические церкви, хотя прямо это в решениях Синода не говорится.

Впрочем, смысл снятия анафемы понятен: Фанар открывает себе путь к прямому диалогу с бывшими (по его мнению) раскольниками. Что дает возможность в будущем как принять их в свою церковную структуру, так и в еще более отдаленной перспективе — сделать ее автокефальной.

Впрочем, есть у отмены анафемы и другая сторона. В первую очередь церковно-юридическая: не может одна православная церковь снимать отлучение, наложенное другой. Так утверждают противники решений Константинополя. Да и в мировом православии, где отсутствует католический принцип «одной главной церкви», подобное «вето» в обозримом прошлом не практиковалось.

По той же причине у православных нет «папы» — остальные церкви могут вполне себе продолжать игнорировать и Филарета, и Макария, считая и дальше их раскольниками. А главное — соответствующе поменять свое отношение и к Варфоломею, который легализовал раскол в одной из крупнейших православных стран мира.

Разумеется, кто-то поддержит Константинополь. Но очевидно, что снятие анафемы с Филарета и «врачевание раскола» на деле породит еще больший раскол — уже в мировом православии. Что может закончиться не усилением роли Константинополя, а наоборот — его изоляцией.

К слову, в УПЦ МП уже назвали решение Константинопольского патриархата неправовым и пригрозили Варфоломею анафемой.

«Это решение абсолютно неканонично, потому что эта территория не принадлежит Константинопольскому патриархату, то каким образом он может снимать анафемы? Он не имеет на это никакого канонического права. Думаю, что за такие действия на патриарха Варфоломея надо наложить анафему», — заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви архиепископ Климент (Вечеря).

3. В Украине установили ставропигию. Что это такое?

Другой важный пункт решений Синода это восстановление на территории Украины статус-кво семнадцатого века. Когда местные церковные власти подчинялись Константинополю. В документе это названо так: «Восстановить Ставропигию Вселенского Патриарха в Киеве».

Термин «ставропигия» — самая большая загадка решений Фанара. Сам по себе он означает особый статус отдельных храмов или монастырей, которые выводятся из подчинения местному епископу, а поступают в прямое управление патриарха или Синода.

В то же время в решении Фанара хотя и указана география — Киев, но сами храмы не перечислены.

Теоретически это может означать, что теперь на некоторые храмы УПЦ МП могут претендовать представители Константинополя. Ведь та же киевская Лавра находится на территории, которая на бумаге «отходит» к Вселенскому патриархату. Хотя, повторимся, ставропигия оперирует не территориями, а конкретными церквями или монастырями. Так, например, Никольский храм в Глухове ставропигиальный и подчиняется напрямую патриарху Кириллу.

По мнению политолога Руслана Бортника, в данном случае этот термин надо понимать как право собственности на монастыри и храмы всех православных конфессий — «то, что было Филарета, Макара и Онуфрия, — теперь мое».

Параллельно Варфоломей и его Синод отменили право Московского патриарха назначать киевского митрополита — это право было дано ему в XVII веке тем же Константинополем. Правда, действительно ли такое право можно взять и отменить — непонятно. По мнению Бортника, отозвать «юридические обязательства» аж 1686 года, не отзывая само письмо, — сомнительный шаг.

В любом случае главный вопрос теперь — заложен ли вообще какой-либо механизм отзыва в то решение XVII века, на которое ссылается Фанар. Прецедентов пересмотра такого рода церковных решений через 300 лет после их принятия — нет.

Нардеп Вадим Новинский заявил, например, что «срок давности» по подобному пересмотру составляет 30 лет, а не 300.

4. На какую территорию распространяется власть Константинополя?

Пока ни на какую. Еще ни одна церковь в Украине не признала себя «ставропигией» Вселенского патриархата. Не закреплены его права на храмы и в юридическом поле Украины, что является, пожалуй, главным спорным моментом — такой организации, как «Вселенский патриархат», у нас не зарегистрировано.

Поэтому оперировать можно лишь тем, что написал в своем решении константинопольский Синод. Он четко указывает на Киев.

«Восстановить Ставропигию Вселенского Патриарха в Киеве, одну из его многочисленных Ставропигий в Украине, которая там всегда существовала», — говорится в пункте №2 решений Синода.

Если же вспомнить историю, к которой не раз на словах апеллировал патриарх Варфоломей, то в пресловутом 1686 году власть его церкви, которую представляла тогда Киевская митрополия, простиралась на крайне ограниченную территорию современной Украины.

Так как Варфоломей и его Синод отменили юридические обязательства Синодального письма Константинополя 1686 года (отметим, что в РПЦ уже заявили о неканоничности такого решения, а целиком рассмотрят его 15 октября на Синоде Русской православной церкви в Минске), это может значить, что Киевская митрополия в статусе каноничной территории Вселенского патриархата восстановлена в границах образца 1686 года.

Если сравнить эту территорию с картой современной Украины, то окажется, что только около трети территории Украины, преимущественно на северо-западе страны, являются канонической территорией Вселенского патриархата.

«Если идти по праву, канонической территорией Константинополя являются территории в границах 1686 года. Это часть территорий Польши и Беларуси, западные части Украины и самые южные области — Киевская и Житомирская. Выйти за рамки этого ограничения и хотят путем объединительного собора, где соберутся иерархи из других областей Украины. Таким образом, карту спрессуют из исторической до нынешней», — считает Руслан Бортник.

5. А когда же автокефалия?

В решении Синода об этом не говорится. Но читается между строк. Впрочем, совершенно прямолинейно о дальнейших перспективах высказался глава УПЦ КП Филарет.

Его план по Томосу, которого так и не дали, таков: начать собирать всеукраинский объединительный собор из представителей всех трех православных церквей страны. Это собрание и выберет уже общего патриарха. А дальше этой структуре даст Томос об автокефалии Вселенский патриарх.

Есть вещи, которых Филарет не говорит. Например, он молчит по поводу того, что автокефалия дается лишь представителям подчиненной церкви — иначе по какому праву ее предоставлять?

Следовательно, после своего объединения церковное «три в одном» должно будет войти в структуры Вселенского патриархата. Механизм, кажется, уже заложен в сегодняшних решениях Синода — это ставропигия. Либо вхождение в Киевскую митрополию Константинопольского патриархата (передачу которой в ведение Московского патриархата Синод в Стамбуле также отменил).

Впрочем, гладко это выглядит пока что на бумаге. Во-первых, в таком случае главы УПЦ КП и УАПЦ больше не смогут называться патриархами. Но самая большая проблема объединения — это позиция УПЦ Московского патриархата. Сам Филарет оговорил, что из этой церкви в ЕПЦ придут епископы, «которые захотят». Обычно так говорят, когда планирующих прийти — мало. Впрочем, это вряд ли остановит процесс создания новой церкви, в которой сам глава УПЦ КП уже видит себя патриархом.

В любом случае только теперь начнутся серьезные торги. Поэтому до создания «единой» церкви — как минимум месяцы. До Томоса же пройдет еще больше времени. Если его вообще дадут, а не предложат украинским противникам «московского православия» подчиниться напрямую Константинополю.

По православным канонам патриарх — это главнейший епископ, первоиерарх в автокефальной церкви. Если исходить из решений Синода в Стамбуле, теперь первоиерарх для Украины — именно сам Варфоломей. Это означает, что Филарет пока не может носить сан патриарха.

«Поскольку нет четкого перечня, какие храмы получили статус ставропигиальных, вся территория является ставропигией и напрямую подчинена Варфоломею, — поясняет «Стране» Руслан Бортник. — Сегодня он создал экзархию без экзарха, с обещанием трансформировать экзархию в автокефалию или митрополию, но без точных дат и конкретных гарантий. Киевский патриархат и УАПЦ пошли за Томосом и попали в плен к Варфоломею».

К слову, сам Филарет не понаслышке знает, что такое ставропигиальный статус для храмов. Например, в 1984 году, когда он еще был экзархом Украины, из-за конфликта, который у него случился с настоятельницей женского Корецкого монастыря в Ровенской области, тогдашний патриарх РПЦ Пимен предоставил монастырю статус ставропигиального, то есть, переведя монастырь в подчинение РПЦ, выведя его из-под подчинения экзарха РПЦ в Украине Филарета. Таким образом, по сей день Корецкий женский монастырь является ставропигиальным.

6. Будут ли теперь захваты храмов?

В последнем пункте решений прямо говорится о том, что захватов церквей быть не должно. Впрочем, звучит это как сугубо ритуальный призыв.

Эпидемия захватов храмов в Украине шла, даже когда Вселенский патриархат никак не помогал Киевскому. Теперь же, после снятия Варфоломеем анафемы, деятельность УПЦ КП и ее группы поддержки по экспроприации «московских» церквей может только усилиться.

Сам Филарет неоднократно говорил о том, что лавры должны перейти в имущество единой украинской церкви. Его поддерживают и националисты, которые являются основной боевой силой в потасовках вокруг оспариваемых церквей.

Тем более, что 14 октября у праворадикалов их «профессиональный праздник» — Покрова. Во время которого они маршируют по украинским городам. Ежегодно верующие усиливают охрану церквей в этот день — особенно лавр: Почаевской и Киево-Печерской. А радикалы регулярно пикетируют их.

Решение Константинополя легализовать Киевский патриархат может только спровоцировать их на более решительные действия.

Впрочем, как и реакция украинской власти на вести из Стамбула. Петр Порошенко даже заявил, что Украине предоставили Томос и автокефалию — хотя это, конечно, не так. В целом представители власти и лояльные к ней лидеры мнений создают в обществе явно завышенные ожидания от последствий решения Синода в Стамбуле. Мол, уже все решено и «перемога» окончательна (хотя это, как писалось выше, не факт: Вселенский патриарх пока принял сугубо промежуточное решение).

Для чего это делается — можно высказать много разных версий. Но именно такой подход может подвигнуть сторонников Киевского патриархата и националистов (возможно, не без поддержки властей) начать захваты храмов, чтобы, так сказать, «реализовать на практике» автокефалию, которую еще никто не получил.

Именно «переможная» реакция властей и может сподвигнуть стороны конфликта на эксцессы. И это при том, что никакого Томоса еще нет.

«Поэтому Византии уже 600 лет не существует»

Руслан Бортник, анализируя решения Синода, считает их «уроком византийской политики».

«Иногда вызывают искреннее «восхищение» традиции византийской политики. Вдумайтесь:

1. Под громкие аплодисменты возбужденной толпы НЕ дать Томос, но провозгласить «ставропигию» над Киевом — право собственности на монастыри и храмы всех православных конфессий — «то, что было Филарета, Макара и Онуфрия, — теперь мое»). КП и УАПЦ пошли за Томосом и попали в плен. Де-факто похоже на создание «экзархата»;

2. Бросить печенюшки «снятия анафемы», при этом лишив обоих «патриархов» сана, их церкви — самостоятельности и стравив в борьбе за престол на неопределенное время. Все под громкие аплодисменты;

3. Отозвать «юридические обязательства» 1686 года, не отзывая само письмо));

4. И снять с себя любую ответственность за возможное дальнейшее противостояние. Красавчик. Политики и политологи, учитесь))!

Только помните, что благодаря политике Византийской империи уже 600 лет как не существует».

Журналист Денис Попович считает, что Константинополь дал Украине не рыбу, но удочку. И таким образом пытается избежать обвинений в расколе православия.