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Великий раскол православия: технические детали
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Великий раскол православия: технические детали 

Украина.ру 35 минут назад
Фото: © patriarchate.org
Варфоломей оправдал наши ожидания. Вместо томоса об автокефалии наивные киевские борцы с Русским миром и Третьим Римом получили восстановление ставропигии Константинопольского патриархата на Украине
То есть каждый, кому не нравится абсолютная автономия УПЦ МП, которая самостоятельна в кадровых, финансовых, имущественных вопросах, полностью самоуправляема, да ещё и имеет существенный вес в Священном синоде РПЦ (то есть не РПЦ управляет УПЦ, а УПЦ управляет РПЦ), добро пожаловать в прямое подчинение Константинополю. Варфоломей будет лично решать, кто какого сана достоин, кого на какую епархию назначить, да и финансами самостоятельно будет заведовать.
Но Варфоломей и во всём поддержавший его Синод Константинопольского патриархата пошли значительно дальше. Была снята наложенная РПЦ анафема с так называемого патриарха УПЦ КП Филарета и де-факто признана каноничность как УПЦ КП, так и УАПЦ — раскольничьих украинских псевдоцерквей.
Это главный, самый опасный и вовсе не обязательный шаг, совершённый Константинополем. Работать над созданием на Украине подчинённой Константинопольскиому патриархату структуры, которой можно было бы дать автокефалию, Варфоломей мог и без снятия с Филарета анафемы, без признания раскольников. Этот аргумент было разумно придержать — как для переговоров с Московским патриархатом, так и для воздействия на внутреннюю ситуацию в самозваных церквях. Тем не менее Варфоломей выложил его на стол, отрезая себе пути к возможности урегулирования отношений с Москвой.
Константинополь торопится разжечь войну. С одной стороны, это свидетельствует о неуверенности в том, что окно возможностей, открывшееся для него на Украине, будет открыто долго. Напомню, что Порошенко первые три с половиной года своего правления не проявлял интереса к автокефалии. Она заинтересовала его лишь как предвыборная технология. Нет гарантии, что после завершения избирательного цикла украинские политики оказались бы столь же благоприятно настроены по отношению к притязаниям Константинополя. Напомню, что вместо просимой автокефалии Варфоломей вознамерился установить над украинским православием свой жёсткий контроль.
С другой стороны, и это куда важнее, Варфоломей воспользовался ситуацией, чтобы выйти далеко за пределы собственно украинского кризиса. Он заявил (и был в этом поддержан Константинопольским Синодом) своё право на единоличную власть во всём православном мире, своего рода православное папство. Инициируя жёсткий конфликт с РПЦ (а снятие анафемы, на которое Варфоломей не имел канонического права, и принятие в общение анафематствованного Филарета распространяет анафему на самого Варфоломея), Константинополь уводит мировое православие от обсуждения амбиций Варфоломея, заставляя поместные церкви определяться, с кем они — с Константинополем или с Москвой. При этом существует угроза раскола не только мирового православия, когда часть поместных церквей поддержат Константинополь, а часть — Москву, но и расколов в каждой отдельно взятой церкви, где часть иерархов и священства могут поддержать Варфоломея, а часть — Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Эти множественные расколы опасны ещё и тем, что будут дестабилизировать обстановку в тех государствах, где действуют данные церкви. То есть речь идёт о дестабилизации обстановки и провокации религиозных конфликтов уже не только на Украине, но в Восточной Европе, в частности на Балканах, в Северной Африке, в Малой Азии и Леванте. Если этот регион охватят гражданские религиозные вооружённые конфликты, то большая война практически сразу постучится в двери человечества. Ведь одни будут обвинять в дестабилизации Варфоломея и США, а другие — РПЦ и Москву.
Главное же преступление Варфоломея перед человечеством заключается в том, что, спровоцировав чреватый гражданскими и межгосударственными военными конфликтами (в том числе длительными, высокой интенсивности) кризис, Константинопольский патриархат лишил политические структуры России, США, ЕС контроля над разворачивающимися событиями. Но и сам такой контроль не приобрёл.
Эскалация должна нарастать автоматически, причём взрывным образом. При этом механизм деэскалации напрочь отсутствует. Даже если представить себе невозможное — полную и безоговорочную капитуляцию РПЦ перед Варфоломеем, то даже этот ход не может привести к деэскалации конфликта, поскольку против Варфоломея и его «патриархата» выступят отдельные иерархи, священники, монастыри, миряне.
Возможности избежать конфликта, который, начавшись как чисто религиозный, быстро перерастёт в военно-политические столкновения соответствующих государств (а также внутри них), не осталось. Вопрос только в том, какие масштабы он примет и сколько стран охватит, удастся ли локализовать его в пределах Украины.
Надо понимать, что действия Варфоломея умышленны — возможные ответы просчитать было нетрудно, они лежали на поверхности. То есть он сознательно пошёл на инициирование кровопролития и выход ситуации из-под контроля. Он рискнул человечеством ради своих амбиций, а Синод Константинопольского патриархата поддержал его в этом. Это значит, что такая политика надолго. Патриарх когда-нибудь, скорее всего достаточно скоро, сменится, но заложенные 9-11 октября 2018 года Варфоломеем и Синодом Константинопольского патриархата политические принципы — это на десятилетия, если не на века.
Мировое православие уже никогда не будет таким, как до последних константинопольских решений. Новый Великий раскол состоялся, и не факт, что через тысячелетие он не будет всё так же отравлять религиозную и политическую жизнь. В ближайшем же будущем волна дестабилизации ожидает обширный регион, от Карпат и Дуная до верховьев Нила и берегов Евфрата.
Но первый удар, конечно, придётся выдержать Украине, УПЦ, её предстоятелю Блаженнейшему митрополиту Онуфрию, который является главным защитником канонического православия в Киеве и на котором держится хрупкое единство УПЦ МП. Всё, что происходило на Украине до сих пор, — детский лепет по сравнению с тем, что готовится сейчас. А Порошенко, который всё это инициировал, лучше не будет, будет только хуже. Только крайне ограниченный, совершенно неадекватный человек мог сам бросить свою страну в чреватый гражданской религиозной войной кризис, развитие которого невозможно контролировать.
Впрочем, как было сказано, кризис этот столь значителен и опасен, охватывает такое количество стран, что всем скоро будет не до Порошенко и его проблем.
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