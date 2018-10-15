В Раде высмеяли вину России во взрывах на Украине

В Раде высмеяли попытки обвинить Россию во взрывах на Украине

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что подозревает Россию в причастности к инциденту. Он также подчеркнул, что его мнение совпадает с основной версией Службы безопасности Украины и военной прокуратуры.

"Я хочу сказать, что через пять минут после всего рассмотрено было две версии. Написано было, что были беспилотники и диверсанты. Ну неужели мы настолько не верим сами себе, настолько себя неуважаем, чтобы каждый раз сказать, что мы слепые, глухие, что в стране ни один человек не смог увидеть эти беспилотники, что все службы не моли поймать ни одного диверсанта и даже следов их найти? Я думаю, что все-таки это странно. Ребят, Сватово, Балаклея, Калиновка, Ичня — все время российские диверсанты? Вы знаете, какое-то смутное сомнение меня терзает. Особенно, в последнем случае, когда там, как и в Балаклее, прямо перед ревизией", — сказал парламентарий.

"Вы знаете, какое-то смутное сомнение меня терзает. Особенно, в последнем случае, когда там, как и в Балаклее, прямо перед ревизией. Кстати, хочу обрадовать. Отстраненных по прошлому пожару вернули на работу, все у них теперь хорошо", — добавил он.

Помимо этого, депутат раскритиковал статью "оплота майданной журналистики", который также утверждал, что к происшествию в Ичне якобы причастна Россия.

"То есть, получается, что русские диверсанты, коварно пробравшись вместе с дронами на нашу территорию, уничтожили все эти (боеприпасы. — Прим. ред.), которые нуждаются в проверке, прошедшие все сроки хранения. У нас есть еще четыре арсенала, которые находятся в зоне риска. Пожалуйста, охраняйте то, что осталось у нашей страны, а то опять прилетят какие-нибудь "дроны", и мы с вами останемся вообще вила".

Взрывы боеприпасов на Украине

На одном из крупнейших на Украине арсенале во вторник ночью произошел взрыв, начался пожар. Власти провели эвакуацию. Пострадавших нет. По данным украинского минобороны, на момент пожара на складе находилось 69,5 тысячи тонн боеприпасов, из них 43 тысячи тонн — боеспособных. В четверг пожар практически ликвидировали, остались два очага тления, в пятницу из-за ветра увеличилась интенсивность взрывов. В субботу утром произошел только один взрыв, но к вечеру интенсивность детонации существенно возросла. В полдень воскресенья минобороны сообщало о единичных взрывах с низкой периодичностью.

За последние три года на Украине неоднократно происходили пожары на военных складах. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Погиб один человек, еще пять пострадали. После ЧП в Балаклее в 2017 году боеприпасы на этом складе решили разминировать. В мае на технической территории того же арсенала произошло возгорание сухой травы, из-за чего начали взрываться боеприпасы. Также в мае произошел взрыв на складе боеприпасов вблизи села Старая Николаевка в Донецкой области.

На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", была уничтожена треть арсенала.