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В «Украинском выборе» назвали цель нападения на офис
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Нападение на офис движения Медведчука в Киеве объяснили местью 

Газета.Ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Reuters
Нападение неонацистов на офис общественного движения "Украинский выбор ― Право народа" и партии "За життя" представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука является местью. Об этом говорится в сообщении пресс-службы движения.
В "Украинском выборе" рассказали, что радикалы поджигали офис, забрасывали его камнями, выбивали окна и двери.
"Это нападение является местью Виктору Медведчуку, Движению "Украинский выбор ― Право народа" и партии "За життя" за их принципиальную позицию, направленную на установление мира на Донбассе, восстановление территориальной целостности страны, нормализацию отношений с Российской Федерацией и странами СНГ", — говорится в сообщении.
Там также отметили, что это не первое нападение на офис Медведчука. По итогам инцидента к настоящему моменту никто не задержан.
Ранее сообщалось, что радикалы разгромили офис Медведчука в Киеве.
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