В «Украинском выборе» назвали цель нападения на офис

Нападение на офис движения Медведчука в Киеве объяснили местью

Нападение неонацистов на офис общественного движения "Украинский выбор ― Право народа" и партии "За життя" представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука является местью. Об этом говорится в сообщении пресс-службы движения.

В "Украинском выборе" рассказали, что радикалы поджигали офис, забрасывали его камнями, выбивали окна и двери.

"Это нападение является местью Виктору Медведчуку, Движению "Украинский выбор ― Право народа" и партии "За життя" за их принципиальную позицию, направленную на установление мира на Донбассе, восстановление территориальной целостности страны, нормализацию отношений с Российской Федерацией и странами СНГ", — говорится в сообщении.

Там также отметили, что это не первое нападение на офис Медведчука. По итогам инцидента к настоящему моменту никто не задержан.

Ранее сообщалось, что радикалы разгромили офис Медведчука в Киеве.