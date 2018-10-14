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Радикалы устроили погром в офисе Медведчука
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Радикалы устроили погром в офисе Медведчука в Киеве, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 3 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Представители радикальных националистических организаций устроили погром в офисе лидера общественного движения "Украинский выбор — Право народа", представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука, сообщает в воскресенье интернет-изданиe "Левый берег".
Как сообщает издание, радикалы устроили погром в здании на улице Липинского, где, как они считают, находится офис Медведчука. В тоже время, по информации на сайте движения "Украинский выбор", их офис находится на улице Большая Васильковская.
"Участники погрома выбили роллету, защищавшую окно, и бросили внутрь помещения файеры", — говорится в сообщении.
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