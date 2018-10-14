Радикалы устроили погром в офисе Медведчука в Киеве, пишут СМИ

Представители радикальных националистических организаций устроили погром в офисе лидера общественного движения "Украинский выбор — Право народа", представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука , сообщает в воскресенье интернет-изданиe "Левый берег".

Как сообщает издание, радикалы устроили погром в здании на улице Липинского, где, как они считают, находится офис Медведчука. В тоже время, по информации на сайте движения "Украинский выбор", их офис находится на улице Большая Васильковская.