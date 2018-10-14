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Тягнибок отказался баллотироваться в президенты
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Тягнибок отказался от участия в выборах президента Украины 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: facebook.com/oleh.tiahnybok
Лидер украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок заявил, что не намерен баллотироваться в президенты Украины. Однако он отметил, что политическая организация поддержит другого кандидата.
По словам политика, члены партии единогласно решили проголосовать за Руслана Кошулинского, передаёт «Украинская правда».
Ранее News.ru писал, что украинские власти приняли решение отказаться от участия наблюдателей СНГ в ходе выборов президента страны. По словам главы Исполкома содружества Сергея Лебедева, соответствующее уведомление уже передано.
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