Тягнибок отказался баллотироваться в президенты

Тягнибок отказался от участия в выборах президента Украины

Лидер украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок заявил, что не намерен баллотироваться в президенты Украины . Однако он отметил, что политическая организация поддержит другого кандидата.

Ранее News.ru писал, что украинские власти приняли решение отказаться от участия наблюдателей СНГ в ходе выборов президента страны. По словам главы Исполкома содружества Сергея Лебедева, соответствующее уведомление уже передано.