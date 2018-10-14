Привет от ДНР: украинских ветеранов поздравили со скандалом

В Сумской области Украины для участников боевых действий в Донбассе выпустили поздравительный видеоролик, в котором присутствуют солдаты и лидеры ДНР и ЛНР. Участники мероприятия заявили, что возмущены произошедшим. Директор ДК объяснил казус техническим сбоем и невнимательностью. Служба безопасности Украины и полиция занимаются расследованием инцидента.

городе Конотоп Сумской области Украины для участников боевых действий в Донбассе выпустили поздравительный видеоролик, в котором присутствуют пленные украинские солдаты, а также ополченцы и лидеры самопровозглашенных народных Донецкой и Луганской республик.

Отмечается, что инцидент произошел на празднике ко Дню защитника Украины, который отмечается в этой стране 14 октября. Во время танцевального номера показывались кадры с людьми, которые воюют в Донбассе против украинских военных, включая убитого главу ДНР Александра Захарченко

«Сначала это было недоумение, и хотелось понять, как такое могло получиться, что на этом концерте могло появиться такое видео. Злость, возмущение было. Злились, ругались», — сказал один из участников мероприятия.

Директор дома культуры, в котором проводился праздник, объяснил произошедшее техническим сбоем и невнимательностью людей, которые монтировали ролик. В данный момент правоохранительные органы — Служба безопасности Украины и полиция — занимаются расследованием инцидента.

Два дня назад украинские дизайнеры, презентуя для президента страны Петра Порошенко проект моста через Дунай между Украиной и Румынией , в качестве иллюстрации представили фото моста через Амур с купюры в 5000 рублей. На презентации также присутствовал премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

«Кому-то даже лень было рисовать «ориентировочный вид» и он просто взял картинку из интернета, которая пролезла на официальную презентацию под видом «перспективного украинского моста», — написал в своем ЖЖ севастопольский блогер Борис Рожин.

Показывая Хабаровский мост, Порошенко с гордостью объявил, что длина переправы составит более километра. На его постройку планируется выделить порядка €250 млн, а проезд по мосту, если он будет возведен, сделают платным.

Журналисты заметили, что не только сам мост через Дунай подозрительно похож на переправу в Хабаровском крае, но и практически идентично, по версии украинских властей, как оказалось, выглядят и берега Амура и Дуная. Напомним, Хабаровский мост является частью Транссибирской магистрали, его длина превышает 2,5 км.

В прошлом месяце на здании Национальной академии СБУ в Киеве появился патриотическое изображение «На страже безопасности Украины». Открытие приурочили к 27-й годовщине Независимости Украины.

«Воин казак и воин спецназовец бок о бок изображены на этом мурале», — отметил глава СБУ Василий Грицак.

Он также отметил, что это очень эффектное изображение, которое раньше было на сайте СБУ и которое понравилось как сотрудникам службы безопасности, так и многим гражданам.

«Мне очень приятно, что теперь прохожие на этой улице смогут наблюдать его каждый день, потому что это символы несокрушимости духа защитников Украины», — пояснил силовик.

При этом с эффектностью данного рисунка спорить трудно, поскольку позже выяснилось — первым это заметил блогер Денис Гороховский — что на мурале изображен боец спецназа ФСБ , реконструированный российско-белорусской страйкбольной командой РОСН.

В Сети высмеяли данные рисунок.

«Палятся пацаны на мелочах. Так обычно и происходит»,

«Это тайный «месседж» украинско-российской дружбы и взаимопомощи СБУ и ФСБ»,

«Нормальный мурал. Так сказать, опередивший время. Скоро будет вполне актуален», «Это не залет, это перестраховка», — гласят комментарии.

ФАН. Писатель, переводчик и видеоблогер Дмитрий Пучков , известный под псевдонимом Goblin («Гоблин»), комментируя казус, назвал это «досадной и трагической ошибкой», передает

«На самом деле на этой картине не хватает третьего персонажа — украинского нациста в форме СС. Это духовный предтеча тех, кто нынче управляет Украиной. В общем-то, одного такого нормального, мордатого эсэсовца со свастикой, как положено, было бы достаточно. Такое духовное наследство», — пояснил Пучков.

В июле нынешнего года украинский телеканал «Эспрессо TV» допустил ошибку в официальном твиттере, назвав Владимира Путина «президентом Украины».

«Встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Путиным началась на полчаса позже запланированного времени», — было написано в микроблоге.

Публикация была приурочена к саммиту России и США в Хельсинки. Ошибку сразу заметили пользователи, передает НСН. Некоторые из них предположили, что за нее руководству телеканала придется отвечать перед министерством иностранных дел Украины.