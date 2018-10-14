«Московская аннексия»: в чем Порошенко обвинил РПЦ

Президент Украины Петр Порошенко обвинил Москву в аннексии Киевской митрополии 250-летней давности. Он добавил, что Вселенский патриархат окончательно провозгласил незаконным это вхождение, произошедшее в XVII веке. Днем ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил уверенность, что каноническая православная церковь на Украине не будет уничтожена «светскими силами».

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) не имеет права существовать на Украине, так как в XVII веке была произведена «московская аннексия» Киевской митрополии, передает «Интерфакс-Украина»

Данное заявление президент сделал перед благодарственным молебном на Софийской площади в Киеве.

«Наконец, Вселенский патриархат окончательно провозгласил незаконной московскую аннексию Киевской митрополии, осуществленной еще в конце семнадцатого века», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что решение патриархата «ясно и недвусмысленно» устанавливает отсутствие канонических прав РПЦ на Украинскую православную церковь (УПЦ).

Порошенко добавил, что предстоятель РПЦ патриарх Кирилл каждую субботу молится о русских военных, что, по мнению президента, неприемлемо из-за конфликта между странами, передает ФАН.

«До середины XVII века, до московскому плена, Киевская митрополия пользовалась широкими правами в структуре Матери-Церкви. Но никогда еще не было автокефалии, признанной Вселенским православием. В наши дни это происходит впервые более чем тысячелетней истории нашей церкви», — также написал Порошенко в твиттере.

Порошенко заявил, что на Украине не будет «государственной церкви».

По словам главы государства, никого не будут насильно привлекать в неканоническую Украинскую православную церковь, которая получит автокефалию. Он призвал уважать тех, кто продолжит оставаться в структуре церкви, связанной с РПЦ, передает НСН.

«Как только увидите людей, которые призывают «взять» Киево-Печерскую лавру, храм или монастырь — знайте, это московская агентура!» — заявил Порошенко.

Он призвал не позволить российской стороне «разжечь религиозную войну внутри государства».

В свою очередь, патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил уверенность, что каноническая православная церковь на Украине не будет уничтожена «светскими силами».

Данное заявление глава российской церкви сделал после всенощного бдения в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска.

«Мы знаем, как сегодня непросто на братской земле украинской, которая проходит через тяжелейшие испытания. Верим, что «врата адовы» не одолеют Церковь», — сказал предстоятель.

Также он выразил надежду на то, что «светские силы» не смогут уничтожить украинскую церковь.

При этом, по словам Кирилла, в России и Белоруссии, наоборот, происходят «положительные перемены», которые укрепляют веру и церковную жизнь.

Он также призвал всех верующих молиться за примирение на Украине во время проведения Священного Синода РПЦ.

«Я всех ваш прошу молиться, чтобы принимаемые синодом решения содействовали умиротворению взволнованного украинского общества, ограждению нашей церкви от возможных нападок и притеснений», — сказал глава РПЦ.

Помимо этого, священник выразил надежду, что православная церковь преодолеет кризис и сможет сохранить единство. Она отметил, что представителям церкви необходимо решить большое количество «важных вопросов» и дать ответ на «ситуацию», которая происходит на Украине.

«Я надеюсь, что православная церковь найдет в себе силы преодолеть те кризисные явления, которые существуют, и сохранить свое единство, столь необходимое для духовного возрождения наших народов», — сказал Кирилл.

В свою очередь, пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков заявил, что Синод РПЦ даст «адекватный и жесткий ответ» на последние решения Синода Константинопольского патриархата по Украине.

А руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион заявил о том, что Русская православная церковь оказалась вынуждена разорвать единство с Константинопольским патриархатом.

«Константинопольских патриарх признал лидеров раскола, легитимизировав тем самым раскол, который существовал более четверти века, и, следовательно, сделал для нас уже невозможным находиться в единстве с Константинопольским патриархатом», — сказал митрополит Иларион.

Он также отметил, что в РПЦ в связи с этим будут вынуждены «принимать какие-то меры».

«Мы, конечно, их будем обсуждать на Синоде, я не хотел бы предрешать решения Синода, но мы уже приостановили молитвенное общение и поминовение Константинопольского патриарха», — добавил митрополит.

О назначении своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине» Константинопольский патриархат объявил 7 сентября.