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В Госдуме назвали свой список украинских «брендов»
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В московском метро произошло задымление

В Госдуме назвали свой список украинских «брендов» 

Аргументы Недели + ещё 2 1 час назад
Фото: Аргументы Недели
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко об украинских «брендах», от которых «корчит Москву», выдвинув встречный список «настоящих брендов», которые характеризуют украинцев лучше всего.
Ранее украинский президент выступил с заявлением, что «Москву корчит» больше всего от таких «украинских брендов», как Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия и автокефальная церковь. Российский депутат считает, что заявленные Порошенко «бренды» являются не более чем «пародией на силу и религиозное самоопределение».
«Украинская армия вызывает жалость, Национальная гвардия — насмешки, а украинская автокефалия — справедливое возмущение православного мира. Религиозная смута, которую затеял украинский президент, еще никогда в истории не приводила к спокойной жизни», — отметил Руслан Бальбек.
Зато по-настоящему «украинскими брендами» весь мир может считать хлебосольность, трудолюбие и взаимопомощь, уверен российский парламентарий. «Именно эти национальные бренды демонстрируют украинцы, живущие в России», — цитирует депутата RT.
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