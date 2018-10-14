В Госдуме назвали свой список украинских «брендов»

Ранее украинский президент выступил с заявлением, что «Москву корчит» больше всего от таких «украинских брендов», как Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия и автокефальная церковь. Российский депутат считает, что заявленные Порошенко «бренды» являются не более чем «пародией на силу и религиозное самоопределение».

«Украинская армия вызывает жалость, Национальная гвардия — насмешки, а украинская автокефалия — справедливое возмущение православного мира. Религиозная смута, которую затеял украинский президент, еще никогда в истории не приводила к спокойной жизни», — отметил Руслан Бальбек.

Зато по-настоящему «украинскими брендами» весь мир может считать хлебосольность, трудолюбие и взаимопомощь, уверен российский парламентарий. «Именно эти национальные бренды демонстрируют украинцы, живущие в России», — цитирует депутата RT.