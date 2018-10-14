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Украина будет противостоять России на Азове
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Украина будет противостоять России на Азове 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: ресс-служба президента Украины/ ТАСС
Украина готовится противостоять военной агрессии России с морского направления, заявил украинский лидер Петр Порошенко на церемонии принятия торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна. При этом он отметил высокий уровень подготовки национальных ВМС.
Порошенко подчеркнул, что Украина даст отпор РФ на Азове. По его словам, «порох надо держать готовым», передает агентство «Интерфакс».
Во время своего выступления президент оценил хорошую подготовку ВМС страны в целом. Он выделил как и морскую пехоту, так и технику, которая, по словам Порошенко, находится в полной боеспособности.
Ранее News.ruписал, что, по мнению украинского президента, Вооруженные силы страны, Нацгвардия и автокефальная церковь — это три бренда, которые «раздражают» Россию и держат ее в напряжении.
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