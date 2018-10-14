Битва за Ватутина: столкновения в Киеве

В Киеве полиция помешала радикалам снести памятник генералу Ватутину

В Киеве полиция была вынуждена вступить в столкновение с украинскими националистами, пытавшимися снести памятник советскому генералу эпохи Великой Отечественной войны Николаю Ватутину . По данным СМИ, полицейских было «несколько сотен», а радикалов — «несколько десятков». В результате драки никто не пострадал, информации о задержанных нет. Памятник также остался на месте, но его забросали яйцами.

В Киеве произошла массовая драка между украинскими националистами и силами Национальной полиции Украины . Инцидент произошел в Мариинском парке возле памятника Герою Советского Союза генералу Николаю Ватутину.

У монумента собрались несколько десятков радикалов из ОУН («Организация украинских националистов», запрещена в РФ ) с лестницей и молотками, намереваясь снести гранитную статую генерала.

Однако их встретили «несколько сотен» сотрудников Нацполиции, произошла стычка. В результате драки никто не пострадал, о задержанных также информации нет. При этом украинские националисты забросали памятник Ватутину сырыми куриными яйцами.

Накануне лидер УПА (организация запрещена в России) Николай Коханивский заявил, что полиция просила радикалов отказаться от проведения акции, передает ФАН. Однако, по мнению УПА, полицейские «пытаются зацепиться за оккупационные символы».

Памятник Николаю Ватутину установлен над могилой советского генерала в 1948 году, а сам военачальник скончался в 1944 году от полученного в бою ранения.

Почти 9-метровый монумент находится возле здания Верховной рады Украины , посреди парка. Могила Ватутина окружена бордюром с мозаиками, символизирующими мужество и героизм павшего: флаги, факелы, венки из лавра и дуба.

На гранитной плите на постаменте выбита надпись на украинском языке: «Верный сын большевистской партии, талантливый полководец Красной Армии, командовал Первым Украинским фронтом генерал армии Ватутин Н. Ф.».

Воскресный инцидент — не первая атака вандалов на памятник. В конце мая 2017 года радикалы облили гранитного Ватутина красной краской. После этого на место прибыли сотрудники коммунальных служб Киева, приступившие к отмыванию памятника. Ранее в Сумской области Украины похитили сельский памятник советскому генералу Николаю Ватутину. В марте в городе Бердичев Житомирской области неизвестные разрушили мемориальную доску на памятнике генерала.

Кроме того, около 2,5 тыс. памятников большевикам и советским деятелям демонтировали на Украине за последние три года во исполнение закона «о декоммунизации». Из них почти 1,5 тыс. штук — это памятники Владимиру Ленину, сообщил в мае президент Украины Петр Порошенко

Порошенко добавил, что в рамках закона о декоммунизации были переименованы 52 тысячи площадей и улиц и почти тысяча населенных пунктов.

В конце сентября 2018 года в центре Киева был установлен новый временный арт-объект на месте постамента, где ранее был установлен памятник Ленину. Им стала большая синяя рука, которая «символизирует дружбу и общение», сообщили представители Киевской городской администрации. Автором арт-объекта, которым был заменен памятник Ленину, стал скульптор из Румынии Богдан Раци , сообщает НСН.

Советские и русские памятники на Украине регулярно становятся мишенями вандалов. 7 ноября 2017 года неизвестные залили цементным раствором Вечный огонь в парке Вечной Славы в центре Киева.

По-видимому, эта акция была привязана к столетию Октябрьской революции, однако неясно, какое отношение к ней имеет Вечный огонь, посвященный жертвам Великой Отечественной войны.

«Подобные акты вандализма — позорный пример неуважения к истории и памяти героев. Уверен, что вандалам не избежать ответственности. Мы надеемся, что правоохранители оперативно установят лиц, которые это сделали», — заявил заместитель председателя киевской городской администрации Алексей Резников. По словам замглавы администрации Киева, личности преступников помогут установить записи с камер видеонаблюдения.

Памятники становятся объектами «культурной войны» и активной декоммунизации на всем пространстве стран бывшего социалистического лагеря.

В Польше памятники также становятся объектами вандализма или даже государственных запретов. Более 70 мемориалов и захоронений советских воинов были осквернены в этой стране за последние три года. Об этом заявил в начале октября 2017 года посол России в Польше Сергей Андреев

По словам Андреева, в 2014 году посольству России стало известно о 15 случаях осквернения советских воинских кладбищ и семи — памятников. В 2015 году стало известно, соответственно, о 18 и тоже семи случаях, в 2016 году — о девяти и шести, в 2017 году — о шести и четырех инцидентах с осквернением советских мемориалов и русских солдатских кладбищ.