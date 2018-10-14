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Порошенко напомнил России об «аннексии XVII века»
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Порошенко напомнил РПЦ об «аннексии XVII века» 

Рамблер 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Выступая на Софийской площади в Киеве, где в воскресенье глава УПЦ-КП Филарет совершит благодарственный молебен, президент Украины Петр Порошенко заявил, что его страна никогда не являлась и не будет канонической территорией Русской православной церкви, сообщает «Интерфакс».
Он приветствовал решение Вселенского патриархата, который «окончательно провозгласил незаконной московскую аннексию Киевской митрополии, осуществленной еще в конце семнадцатого века».
Как заявил Порошенко, таким образом «ясно и недвусмысленно» было заявлено, что «Русская православная церковь не имеет канонических прав на Православную церковь в Украине».
«Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви», — сказал украинский президент.
Он также заявил, что глава РПЦ Кирилл на каждой службе молится за русское воинство, которое воюет против украинцев.
«А у нас в Украине, к сожалению, есть храмы, которые все еще поминают патриарха Кирилла… Разве могут храмы, в которых звучат молитвы за патриарха, который молится за российское войско, называться украинскими?» — возмутился он.
11 октября, Константинопольский патриархат отменил анафему, а также запреты, наложенные РПЦ на глав неканонических украинских церквей.
На Украине несколько православных церквей — Украинская православная церковь Московского патриарха (УПЦ МП), самопровозглашенный Киевский патриархат Украинской православной церкви (УПЦ КП) (изначально в него вошли приходы, которые в 1992 году откололись от Московского патриархата), а также еще одна, православная организация с неопределенным статусом. Это Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), с 2015 года возглавляемая митрополитом Киевским и всей Украины митрополитом Макарием (Малетич).
Украинские власти уже более 10 лет вынашивают идею объединения украинских православных под юрисдикцией Константинопольского патриарха.
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