Порошенко призвал быстрее изменить Конституцию

Порошенко призвал как можно скорее принять изменения в конституцию Украины

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что изменения в конституцию страны, которые закрепят евроатлантические стремления украинского народа, будут приняты в ближайшее время, сообщает пресс-служба президента в субботу после его выступления в Херсонской области.

Ранее парламент Украины направил президентский законопроект о внесении изменений в конституцию на экспертизу в Конституционный суд (КС).

"Несколько недель назад украинская Верховная Рада поддержала предложения президента об изменениях в Конституцию относительно закрепления в Конституции европейского и евроатлантического выбора украинского народа. 321 голос "за". Более нежели конституционное большинство является твердым залогом, что в ближайшее время эти изменения в Конституцию будут приняты", — сказал президент.

"Думаю, что сейчас, когда судьба законопроекта в ваших руках (Конституционного суда — ред.), мы также сможем сделать все, чтобы в ближайшее время мы имели возможность рассмотреть в первом чтении в Верховной раде эти конституционные изменения и на следующей сессии принять его в целом", — заявил Порошенко в понедельник на специальном пленарном заседании Конституционного суда Украины.

Порошенко ранее предложил Раде внести изменения в преамбулу, ряд статей и переходные положения, которые "зафиксируют выбор Украины и ее место как члена европейской семьи", а также курс Украины на интеграцию в НАТО , и что этих курсов в политике должны придерживаться президент, кабмин и Рада.

Внесение изменений в основной закон требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет законопроект о внесении изменений в основной закон в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. После этого парламент на следующей сессии не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.