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Порошенко поведал о несбывшейся мечте
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Сломанная судьба: Порошенко рассказал о несбывшейся мечте 

ТК «Звезда» + ещё 3 23 минуты назад
Украинский лидер рассказал о том, что в свое время успел стать старшиной кубрика, однако потом судьба распорядилась иначе.
Украинский президент Петр Порошенко в ходе выступления в Херсонской государственной морской академии поделился своей несбывшейся мечтой — оказывается, после школа нынешнего лидера Украина ожидала карьера моряка.
В интервью «112 Украина» Порошенко рассказал, что даже поступил в «высшую мореходку» и успел стать старшиной кубрика.
«А потом одновременно пришли документы, что я поступил в институт международных отношений. Эта судьба лишила меня морской стези», — заявил он.
При этом Порошенко добавил, что Херсонская государственная морская академия является одним из ведущих центров морского образования, который имеет очень мощную учебно-тренировочную базу.
Недавно стало известно о том, что украинские власти «присвоили» Хабаровский мост через реку Амур. Это произошло во время презентации проекта моста через Дунай.
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