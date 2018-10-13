Сломанная судьба: Порошенко рассказал о несбывшейся мечте

Украинский лидер рассказал о том, что в свое время успел стать старшиной кубрика, однако потом судьба распорядилась иначе.

Украинский президент Петр Порошенко в ходе выступления в Херсонской государственной морской академии поделился своей несбывшейся мечтой — оказывается, после школа нынешнего лидера Украина ожидала карьера моряка.

В интервью «112 Украина» Порошенко рассказал, что даже поступил в «высшую мореходку» и успел стать старшиной кубрика.

«А потом одновременно пришли документы, что я поступил в институт международных отношений. Эта судьба лишила меня морской стези», — заявил он.

При этом Порошенко добавил, что Херсонская государственная морская академия является одним из ведущих центров морского образования, который имеет очень мощную учебно-тренировочную базу.

Недавно стало известно о том, что украинские власти «присвоили» Хабаровский мост через реку Амур. Это произошло во время презентации проекта моста через Дунай.