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Порошенко обратился с призывом к украинцам
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Порошенко позвал украинцев помолиться за автокефалию 

Газета.Ru 49 минут назад
Президент Украины Петр Порошенко обратился к гражданам страны с призывом выйти с молитвой за предоставление автокефалии, передает "112 Украина".
"Ко мне обратилась группа уважаемых общественных лидеров, среди которых Юрий Щербак, Дмитрий Павлычко, Михаил Слабошпицкий. Они предлагают украинскому обществу совместно помолиться 14 октября за Украину, ее войско и единую церковь, которую мы творим вместе. Призываю всех неравнодушных: давайте всем миром обратимся с благодарственной молитвой за автокефалией для нашей Церкви", — заявил Порошенко.
Он предложил украинцам собраться на Софийской площади Киева 14 октября в 9.30.
Порошенко одобрил указ о новой границе между Украиной и Россией
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил с Советом Безопасности положение РПЦ на Украине.
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