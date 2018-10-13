«Точка невозврата»: Кремль ответил на приказ Порошенко

«Точка-У» в Рубежном: Москва заявила об эскалации в Донбассе

Москва назвала приказ президента Украины Петра Порошенко открывать огонь в Донбассе по ополченцам из любых видов оружия нарушением Минских договоренностей. Начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко сообщил, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе ракетные комплексы «Точка-У».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разрешение украинского лидера Петра Порошенко открывать огонь в Донбассе по ополченцам из любых видов оружия противоречит Минским договоренностям. Представитель Кремля в этой связи выразил сожаление нагнетанием Киевом напряженности в зоне соприкосновения, передает РИА «Новости»

«Имеется договоренность относительно разведения, отведения тяжелых (вооружений), поэтому, безусловно, это идет вразрез с имеющимися договоренностями, которые, на самом деле, и так далеко не скрупулезно выполняются украинской стороной; мы знаем о продолжающихся обстрелах, которые идут», — сказал Песков.

При этом он отметил, что Россия не является стороной данного конфликта, поэтому говорить о действиях Москвы на заявление Порошенко не имеет смысла.

Речь идет о приказе Порошенко командованию Операции объединенных сил в Донбассе использовать для ответа на огонь противника любое оружие, имеющееся в распоряжении Вооруженных сил Украины, нацгвардии и государственной погранслужбы.

«Надо быть готовыми к любым сценариям — как к обороне, так и к проведению эффективного контрнаступления», — заявил украинский лидер на встрече с командующими родами войск в Хмельницкой области.

Он добавил, что цель Киева — не отдать ни пяди земли, сохранив при этом жизни своих солдат. В ответ на это начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов назвал приказ Порошенко преступным.

По мнению силовика, Порошенко таким образом показывает свое пренебрежение мирным урегулированием конфликта на юго-востоке Украины.

Он также предположил, что украинское военное командование не упустит возможности исполнить указ украинского лидера и «применит все виды вооружений по жителям Донбасса».

Несколькими часами позднее начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филипоненко сообщил, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе ракетные комплексы «Точка-У».

По его словам, накануне на железнодорожной станции в населенном пункте Рубежное зафиксировано прибытие эшелона ВСУ, в составе которого находились шесть ракетных комплексов «Точка-У», 10 реактивных систем залпового огня «Ураган», а также около 200 военнослужащих.

Позднее разведка ЛНР зафиксировала переброску данного вооружения и личного состава к линии фронта. Кроме того, чуть ранее разведчики ЛНР получили данные о прибытии 40 наемников иностранных наемников из Польши и Грузии в населенный пункт Валуйское, передает ФАН.

НСН. Первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров связал эскалацию украинскими властями обстановки в Донбассе с предстоящими выборами в Новороссии, передает

«То, что это нарушает минские договоренности, — это однозначно, а цель простая — в преддверии предстоящих выборов максимально обострить ситуацию, чтобы попытаться ее использовать либо для повышения своего рейтинга, либо введения чрезвычайной ситуации в регионе, что послужит поводом для отмены или переноса выборов. Все очень просто. Других вариантов у него нет в сохранении власти», — пояснил сенатор.

«В Москве с недоумением восприняли заявления Волкера, отвергнувшего инициативу России о создании миссии ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения в Донбассе под тем предлогом, что это «сохранит существование так называемых народных республик, которым нет места в украинском законодательстве или Минских соглашениях», — заявили в дипведомстве.

В начале октября Порошенко продлил закон об особом статусе Донбасса. В одной из частей документа на территории Донбасса подразумевается «российское присутствие», в котором Киев постоянно обвиняет Москву. Россия неоднократно отвергала подобные заявления, а украинские политики и военные признавались, что доказать присутствие «российских войск» на территории самопровозглашенных республик Киеву доказать так и не удалось.