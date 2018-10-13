Украинцев призвали взять автоматы и завоевать Москву

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Украинский министр предложил соотечественникам «возвратить Кубань и Москву» 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в интервью каналу "Громадьске ТВ" предложил украинцам вооружиться и "возвратить Кубань и Москву".
Отвечая на вопрос, что делать тем гражданам Украины, которым по разным причинам необходимо ездить в Россию, Омелян заявил, что вместо этого им необходимо "одевать форму, брать автомат, идти воевать".
И лишь потом, как считает министр, "после возвращения Кубани и Москвы", можно рассуждать о том, что "очень надо и хочется поехать дальше".
Ранее Омелян, комментируя строительство Россией Крымского моста, заявил, что с его "политической точки зрения", это мост, "который соединит украинский Крым и украинскую Кубань".
Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил РИА Новости, что подобное заявление Омеляна говорит о явных пробелах в украинской системе образования.
"Украинскому министерству образования надо подумать, что делать с преподаванием географии, может быть, повысить тираж географических карт", — добавил Иоффе.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подозревает Омеляна в незаконном обогащении и декларировании недостоверных данных об имуществе. Обвинение просило об избрании министру меры пресечения в виде залога размером в 5 миллионов гривен (175,4 тысячи долларов).
Суд в Киеве отпустил Омеляна под личное поручительство и обязал являться к детективам НАБУ по первому требованию, уведомлять их об изменении места проживания, воздержаться от общения со свидетелями, при этом суд частично удовлетворил ходатайство прокурора об аресте имущества министра.
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