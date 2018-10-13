Украинцев призвали взять автоматы и завоевать Москву

Украинский министр предложил соотечественникам «возвратить Кубань и Москву»

Отвечая на вопрос, что делать тем гражданам Украины, которым по разным причинам необходимо ездить в Россию , Омелян заявил, что вместо этого им необходимо "одевать форму, брать автомат, идти воевать".

И лишь потом, как считает министр, "после возвращения Кубани и Москвы", можно рассуждать о том, что "очень надо и хочется поехать дальше".

Ранее Омелян, комментируя строительство Россией Крымского моста, заявил, что с его "политической точки зрения", это мост, "который соединит украинский Крым и украинскую Кубань".

Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил РИА Новости , что подобное заявление Омеляна говорит о явных пробелах в украинской системе образования.

"Украинскому министерству образования надо подумать, что делать с преподаванием географии, может быть, повысить тираж географических карт", — добавил Иоффе.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подозревает Омеляна в незаконном обогащении и декларировании недостоверных данных об имуществе. Обвинение просило об избрании министру меры пресечения в виде залога размером в 5 миллионов гривен (175,4 тысячи долларов).

Суд в Киеве отпустил Омеляна под личное поручительство и обязал являться к детективам НАБУ по первому требованию, уведомлять их об изменении места проживания, воздержаться от общения со свидетелями, при этом суд частично удовлетворил ходатайство прокурора об аресте имущества министра.