США выставили России требование по ДНР

США потребовали у России отменить «фиктивные выборы» в ДНР и ЛНР

Госдепартамент США призвал Россию отменить «незаконные и фиктивные выборы» в самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республиках. Об этом сообщает «Голос Америки».

«Мы призываем Россию присоединиться к Украине в стремлении к миру. Россия и силы, которые она вооружает, тренирует, которые она направляет и вместе с которыми воюет, до сих пор не выполнили многократные обещания прекратить враждебные действия, вывести иностранных бойцов, обменяться задержанными, или распустить незаконные вооруженные формирования», — сказано в заявлении Госдепа.

По мнению Вашингтона, Москве следует установить общее и полное прекращение огня в регионе и отменить «незаконные, фиктивные выборы, которые она организует на подконтрольных России территориях на востоке Украины».

Также США поздравили Украину с продлением действия закона об особом статусе Донбасса.

Выборы глав ДНР и ЛНР, а также Народных советов республик назначены на 11 ноября.