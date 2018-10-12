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США выставили России требование по ДНР
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США потребовали у России отменить «фиктивные выборы» в ДНР и ЛНР 

Lenta.ru + ещё 1 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Госдепартамент США призвал Россию отменить «незаконные и фиктивные выборы» в самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республиках. Об этом сообщает «Голос Америки».
«Мы призываем Россию присоединиться к Украине в стремлении к миру. Россия и силы, которые она вооружает, тренирует, которые она направляет и вместе с которыми воюет, до сих пор не выполнили многократные обещания прекратить враждебные действия, вывести иностранных бойцов, обменяться задержанными, или распустить незаконные вооруженные формирования», — сказано в заявлении Госдепа.
По мнению Вашингтона, Москве следует установить общее и полное прекращение огня в регионе и отменить «незаконные, фиктивные выборы, которые она организует на подконтрольных России территориях на востоке Украины».
Также США поздравили Украину с продлением действия закона об особом статусе Донбасса.
Выборы глав ДНР и ЛНР, а также Народных советов республик назначены на 11 ноября.
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