Ещё
Украина проводит новую границу с Россией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко одобрил указ о новой границе между Украиной и Россией 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 17 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, ратифицирующий постановление Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) «О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе».
В соответствии с указом, СНБО должен создать рабочую группу по защите национальных интересов Украины в Черном и Азовском морях и Керченском проливе с целью мониторинга угроз нацбезопасности и подготовки соответствующих предложений, передает «Интерфакс».
Планируется, что секретарь Совбеза в месячный срок подаст проект положения об этой рабгруппе президенту.
Правительству Украины поручили «безотлагательно обеспечить осуществление оценки воздействия на окружающую среду, принятие соответствующего заключения по факту загрязнения окружающей среды на севере временно оккупированной территории Автономной Республики Крым». Кабмин должен принять заключение о «нарушении экологических прав граждан Украины и возможной причастности к этому завода „Крымский титан“.
В рамках постановления СНБО поручит украинскому МИД предпринять действия, большинство из которых засекречены. В открытом доступе есть лишь поручение об определении координат „срединной линии в Азовском море, Керченском проливе и Черном море“, которая до заключения двустороннего соглашения является линией разграничения».
Также кабмин в течение месяца должен осуществить засекреченные поручения СНБО и утвердить стратегию информационной «реинтеграции Крыма».
В сентябре СНБО утвердил комплекс мероприятий, направленных на «защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей».
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев будет добиваться признания Азовского моря территориальным для установления там морской границы с Россией.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Украину признали самой бедной страной Европы РПЦ пообещала жесткий ответ на действия Константинополя РПЦ назвала дату выработки официальной оценки действий Константинополя
Комментарии4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США выставили России требование по ДНР359
«Прожить на 3500»: назван доход скандального министра198
Во время выступления Путина случилось ЧП451
Муж-депутат высказался о перекрывшей МКАД жене182
Саратовские власти распишут рацион на 3,5 тысячи23
Видео
00:25
Разозливший Кадырова чеченец приступил к работе
Политика
02:34
Дорогая позиция: как Донбасс рушит карьеру Пореченкова
Шоу-бизнес Статьи
04:26
Украинских рыбаков задержали в Азовском море
В мире Украина
03:00
«Заведите дело»: Лавров устал от «политического бешенства»
Политика Статьи
00:56
«Стараюсь держаться»: Хлебникова о суициде мужа
Шоу-бизнес Статьи
08:50
Части аварийного «Союза» изучит «Прогресс»
Наука и техника
00:17
Facebook разрешил выкладывать 3D-фото
Интернет Наука и техника
00:57
Мадонна опять в центре скандала
Шоу-бизнес
00:30
В Ростове-на-Дону собака спасла от гибели свою хозяйку
Происшествия
01:25
Во время выступления Путина случилось ЧП
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение