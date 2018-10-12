Зачем Порошенко говорит о войне 

"Петр Порошенко разрешил ВСУ в Донбассе стрелять из всего имеющегося оружия" — такая новость сегодня дополняла свершившийся по инициативе украинского президента раскол в мировом православии и даже потеснила в рейтингах злоключения известных российских футболистов. Как часто бывает, заголовок неточно передавал содержание новости: речь не шла о приказе украинского главнокомандующего начать наступление на народные республики Донбасса, как можно было подумать, или об официальном разрешении применить неконвенциональное оружие. Всего лишь вырванная из контекста фраза, которая, впрочем, не стала от этого менее угрожающей для жителей Донбасса, и шире — Украины.
"Надо быть готовыми к любым сценариям — как к обороне, так и к эффективному контрнаступлению. Мы не должны поддаваться на провокации в районе проведения операции объединенных сил. Однако разрешаю и приказываю применять все подчиненные вам силы и средства в качестве ответного огня для сохранения жизни наших людей", — так полностью звучит выдержка из речи Порошенко, произнесенной в городе Староконстантинов Хмельницкой области перед командирами Вооруженных сил Украины (ВСУ), Нацгвардии и Госпогранслужбы. Хотя встреча "пана верховного главнокомандующего" с подчиненными проходила в сотнях километров от линии фронта, Порошенко надел камуфляж, был в известной степени разгорячен, и потому разговорчив — специфическую мимику и нарушения дикции в полной мере передает опубликованное украинскими СМИ видео. Однако разрешение применять любые вооружения не было нетрезвой импровизацией, текст написан его спичрайтерами заранее.
Предвыборная кампания, которой уже подчинены практически все действия и решения Порошенко последних месяцев и ближайшего полугода, не полностью объясняют его воинственность. Натягивать на себя камуфляж и на подпитии вещать о "стране-агрессоре" его в данном случае заставляет страх потерять контроль над армией, как и большинство украинцев уставшей от бесперспективной позиционной войны на Донбассе. Об этой усталости свидетельствует недавнее совместное социологическое исследование российского Левада-центра и Киевского международного института социологии. Зарплаты контрактников ВСУ уже не покрывают риска быть убитым или покалеченным, и потому из "зоны АТО" идет отток кадров — украинские "вояки" теперь предпочитают быть чернорабочими в Польше или Чехии, а не гнить в окопах за коммерческие и политические интересы своего президента.
"Сегодня укомплектованность бригад ВСУ на фронте составляет менее 50%. К концу ротации подразделения на передовой нередко можно увидеть роту в 40 человек или батальон, в котором 200 держат фронт в 10-11 километров. Причем на бумаге цифры укомплектованности выше. Но цифрами военное командование манипулирует. В боевые подразделения нередко зачисляют вспомогательный персонал, который находится на базе, либо прикомандировывают на время военнослужащих из других тыловых частей. То есть одни и те же люди фактически на бумаге могут проходить службу в двух подразделениях. Численность прикомандированных в пехоте на первой линии может достигать до 50% от состава подразделения", — такие данные на днях привел украинский журналист Юрий Бутусов, рупор "партии войны", в своей ненависти к России дающий фору самому Порошенко. Однако в данном случае его цифрам можно верить — их подтверждают как украинские военные эксперты, так и демобилизованные "защитники Украины", раскрывающие в социальных сетях неприглядные детали быта на передовой и делящиеся невеселыми мыслями о перспективах "освободительной войны".
Именно в армии сегодня Порошенко видит силу, гарантирующую ему стабильность власти и личную безопасность, коль скоро МВД и Нацгвардия подчинены Арсену Авакову — скорее политическому противнику, нежели соратнику.
Воинственность это также товар, который он все еще может продать на внешнем рынке. Последние покупатели — та часть американской элиты, зачастую оппозиционной Дональду Трампу, которая продолжает отказывать ему поддержку, и которой он присягнул на верность, постояв по личному приглашению у гроба Джона Маккейна. Перевод позиционных перестрелок на линии разграничения в полномасштабную войну — его "план Б" на случай невозможности победить Юлию Тимошенко во втором туре выборов. Тем более что пока неочевиден и его выход в финал президентской гонки. И в случае неудачи, учитывая темперамент украинского президента, развязывание бойни на Донбассе выглядит предпочтительней, чем неизбежное "раскулачивание" Порошенко коллегами по "евромайдану", с перспективой уголовных дел за коррупцию и тюремного заключения. Многие из нынешних политических противников уже многозначительно напоминают Порошенко, что только против действующего президента Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) не может возбудить уголовное дело, а у бывшего иммунитета от ревизии нет. Тем более что, несмотря на все старания, Порошенко так и не удалось подчинить себе этот орган — его по-прежнему контролирует посольство США.
Поэтому Порошенко будет и дальше поддерживать конфликт на Донбассе в состоянии тления и словесно — не под подпись — поощрять военных к шалостям с любым оружием. Он уже не опасается наблюдателей ОБСЕ, регулярно указывающих на нарушение ВСУ условий отведения тяжелых вооружений и фиксирующих прибытие на разграничительную линию экзотических вооружений — например, ракетных систем "Бук". Чтобы отвлечь армейцев от тяжких дум, он сегодня даже подписал указ о "гендерном равенстве" в украинской армии — вероятно, с целью скрасить тяжкую жизнь контрактников путем привлечения в окопы социально безответственных и нуждающихся в средствах женщин.