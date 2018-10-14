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В Киеве усилили охрану общественного порядка
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В Киеве усилили охрану общественного порядка 

РИА Новости + ещё 6 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Полиция в воскресенье усилила охрану общественного порядка в центре Киева, в том числе возле Киево-Печерской лавры, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел сообщил об угрозах со стороны радикальных группировок организовать захваты лавр, храмов и монастырей УПЦ 14 октября — на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, а также призвал верующих целый день быть в главной украинской святыне. В воскресенье в Киеве проходит марш националистов.
Несколько сотен полицейских несут службу вдоль маршрута движения колонны националистов. Кроме того, десятки полицейских дежурят возле Киево-Печерской лавры.
Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству — "восстановить к общению с Церковью". Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.
В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.
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