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Порошенко пообещал уважать права верующих
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Порошенко пообещал, что гарантирует всем желающим право остаться в лоне РПЦ 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Украинский президент Петр Порошенко пообещал, что Украина будет уважать право тех верующих, которые захотят остаться в лоне РПЦ после создания автокефальной церкви.
Синод Константинопольского патриархата ранее подтвердил, что приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. Пресс-секретарь главы РПЦ патриарха Кирилла заявил, что это решение Синода является легализацией раскола. Он также заявил, что Синод принял катастрофические решения для себя и для мирового православия, перешел красную черту.
"Украина будет уважать выбор тех, кто решит остаться в той церковной структуре, которая будет сохранять единство с российской православной церковью", — сказал Порошенко в специальном видеообращении.
Он также пообещал защитить права тех священников и верующих УПЦ, "которые добровольно решат выйти из-под Москвы".
Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.
Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.
Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.
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