Паника на Украине: США пригрозили снять санкции с РФ

В Раде признались, что Волкер угрожал Украине снятием санкций с России

Депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул заявил, что спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер пригрозил украинским парламентариям, что с России «будут немедленно сняты санкции, если не будет продлен закон „об особом статусе Донбасса“.

»Если вы сейчас, уважаемые парламентарии, даже наиболее националистически настроенные, не проголосуете за этот закон, рассыплется эта конструкция [на политической арене], которая есть на сегодня», — цитирует Килкула RT.

По его словам, ряд фракций в украинском парламенте проголосовали не за установление мира, а за сохранение санкционного давления на РФ.

Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев убежден, что слова Вилкула — секрет Полишинеля.

«Никакой сенсации здесь нет. Даже такая непримиримая, промилитаристская политическая сила, как фракция «Народного фронта» выступила в поддержку этого закона и проголосовала. Прогнозы [аналитиков и экспертов] были несколько другими. Провластные силы голосовали не за реализацию минских соглашений, а за пролонгацию санкций против России. И об этом в Верховной раде открыто говорили, аргументируя тем, что США могут снять ограничения с России», — заявил в разговоре с НСН политолог, отметив, что провластные силы не рисковали ничем.

По словам Корнилова, позиция США и стран Запада сводится к постоянному волнению за непродление украинскими властями «фигового листочка» под названием «Закон об особом статусе Донбасса».

«На самом деле этот закон не имеет особого смысла — официально практически все его положения не вступают в силу», — подчеркнул аналитик.

Закон об особом статусе Донбасса необходим Западу, лишь чтобы обосновывать аргумент, что якобы единственная сторона, которая не выполняет минские соглашения — это Российская Федерация. При этом Москва даже не является стороной этих соглашений — и по здравому смыслу санкции стоило бы ввести против Украины.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект о продлении действия закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2019 года. По словам Порошенко, это обусловлено необходимостью обеспечить условия для продолжения процесса мирного урегулирования ситуации в «отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Однако перед вступлением его в силу Киев ставит самопровозглашенным республикам ряд условий.

В частности, закон предусматривает необходимость вывода «незаконных вооруженных формирований» с этих территорий. В этой части документа речь идет о «российском присутствии», в котором Киев постоянно обвиняет Москву. Россия неоднократно отвергала подобные заявления, а украинские политики и военные признавались, что доказать присутствие «российских войск» на территории самопровозглашенных республик Киеву доказать так и не удалось.

В пояснительной записке к законопроекту, внесенному Порошенко, также сообщается, что причиной для продления срока является необходимость обеспечить условия для продолжения процесса мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

В конце зимы 2018 года Петр Порошенко подписал закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», названный впоследствии законом о реинтеграции Донбасса.

В тексте закона, в частности, указывалось, что «страна-агрессор (имеется в виду Россия. — »Газета.Ru» ) оккупировала» ряд районов в Донецкой и Луганской областях.

При этом в июле 2017 года в интервью изданию «Апостроф» замминистра по делам оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что у властей страны нет юридических доказательств присутствия ВС России в Донбассе.