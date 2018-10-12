Надо ли «бомбить» Украину российскими паспортами?

Так считает писатель Сергей Шаргунов. Выдачу российских документов украинским гражданам поддерживают депутат Константин Затулин и экс-премьер-министр ДНР Александр Бородай. Об этом они сказали изданию Украина.ру
Венгрия и Румыния свободно предоставляют своим национальным меньшинствам, проживающим на территории Украины, гражданство и, естественно, паспорта. Эта практика вызвала на Украине дипломатический скандал: например, Венгрию украинские власти стали подозревать чуть ли не в реализации «крымского сценария» в Закарпатье, а консула в Закарпатье объявили персоной нон гранта. Не пора ли и России взять пример с этих стран и начать активнее выдавать российские паспорта украинским гражданам? С таким вопросом издание Украина.ру обратилось к экспертам и политикам в РФ. Ведь все прекрасно понимают, что русские и украинцы — это один народ. Также можно создать некое подобие американской грин-карты для тех, кто хочет трудиться в России на постоянной основе.
Александр Бородай, руководитель Союза добровольцев Донбасса, экс-премьер-министр ДНР:
У нас, в России, нет такого понятия, как грин-карта. У нас есть разрешение на временное проживание и прочие связанные с этим статусом вещи. Грин-карта — это все-таки американская практика. Это такая небольшая сноска.
Что касается российских паспортов, то да, их надо выдавать тем, кто живет на Донбассе и до сих пор имеет украинские, а также ДНРовские или ЛНРовские документы. Давать надо добровольцам с Украины, которые сражались против украинской агрессии на Донбассе в составе ополчения, а потом и Народной милиции.
Однако что касается владельцев украинских паспортов, то тут к вопросу предоставления им российского гражданства надо все-таки подходить дифференцированно: тем, кто воевал в составе карательных батальонов, кто состоял или состоит в праворадикальных и националистических партиях и организациях, кто замечен в русофобских высказываниях и русофобской практике, в действиях против русских и России, должно быть в российском гражданстве отказано.
Надо предоставлять гражданство украинским политэмигрантам, а не гастарбайтерам, которые потом все равно захотят вернуться на Украину. Тем, кто хочет остаться в России навсегда, надо выдавать российские паспорта.
Но все равно всё это меры временные, так как все равно мы будем иметь дело с развалом так называемой «Украины», которая сейчас управляется Киевом, и тогда граждане у нас прибавятся очень резко. Но, повторюсь, гражданство российское не будет даваться праворадикалам, украинским националистам, карателям и так далее.
Сергей Шаргунов, писатель, депутат Государственной Думы, фракция КПРФ:
Моя позиция состоит в том, что соотечественникам и тем, кто тянется к России, надо предельно идти навстречу. Предоставление гражданства тем, кто говорит по-русски, думает по-русски, пишет по-русски и желает быть вместе с Россией, было бы предельно логичным и естественным.
Надо наносить «бомбовый удар» по Украине российскими паспортами. Это моя простейшая метафора. Считаю, что это и есть та пресловутая мягкая сила, а на самом деле, это проявление неподдельного единства, которое способно оживлять очерствевшие сердца и души.
Просто люди устали от пропаганды, от войны, от неурядиц, но есть такие глубинные связи, которые невозможно разорвать. Но надо, чтобы эти связи были живыми, а разговоры о нашем единстве были музейными, нужна практика, и нужны ее плоды. Российские паспорта как плоды — вот моя идея.
В первую очередь их надо выдавать политическим беженцам — журналистам, политикам, политологам, публицистам, активистам, жителям Донбасса, а далее надо говорить о едином Славянском мире. Надо говорить, что Украина заслужила российские паспорта.
Думаю, что не случайно венгры, румыны и поляки продвигают свои интересы. Есть еще и пресловутая «карта поляка». Кстати, и некая «карта русского» могла бы появиться, в частности, ее можно было бы выдавать живущим в странах Балтии нашим соотечественникам.
Я все эти идеи продвигал много раз и продолжаю продвигать с трибуны Государственной Думы, в том числе мной выдвинуты и государственные инициативы. Я надеюсь, что в ближайшее время и определенные законы, которые сильно облегчат положение приезжающих с Украины, появятся.
По крайней мере, после обращения на прямой линии к президенту МВД внесло определенный пакет документов. В любом случае это та тема, которую надо продвигать. Иначе люди будут брошены и потеряны.
Константин Затулин, депутат Государственной Думы, фракция «Единая Россия»:
Я много раз говорил, что являюсь сторонником того, чтобы нашим соотечественникам, а в их круг входят жители Украины — русские и украинцы, должны выдавать российские паспорта по их заявлению без требования выхода из гражданства Украины.
К сожалению, это мое постоянное требование не учтено в сегодняшнем законе о гражданстве, который требует во всех случаях выхода из гражданства страны проживания для получения гражданства России. Мы ведем работу, как облегчить вступление в гражданство России, но вопрос об отказе от требования о выходе из гражданства другого государства пока у нас в практической плоскости не встает. Пока мы эту проблему не решили, пока мы в ней застряли.
Тем не менее принципиально моя позиция не меняется. Считаю, что это было бы правильно в сложившихся условиях. Распространенный аргумент, что это может создать определенную угрозу — например, безопасности нашей страны — имеет под собой некоторое основание, но я верю в то, что наши спецслужбы смогут предотвратить ее. Причем без того, чтобы отвергать саму идею двойного гражданства для жителей Украины.
Второе и самое главное тут препятствие — это позиция Украины, которая запрещает двойное гражданство, при этом не обращая внимание на гражданство министров и депутатов, если это гражданство американское.
Что касается грин-карты, то у нас такого документа, согласно нашему законодательству, нет. Это все из практики США. У нас есть «вид на жительство», который в принципе позволяет вести трудовую деятельность, и есть система патентов. Есть еще и «разрешение на временное проживание».
Мы внесли в Госдуму предложение о предоставлении всем имеющимся у нас гражданам Украины вида на жительство. Тем более если они оказались у нас после 2014 года.