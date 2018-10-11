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Украинцы устали ненавидеть Россию
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Украинцы устали ненавидеть Россию 

News.ru 1 час назад
Фото: Павел Паламарчук/РИА Новости
Украинцы в последнее время стали заметно лучше относиться к России и её гражданам. Изменение настроений совпало с относительным затишьем боевых действий в Донбассе. При этом россияне не склонны отвечать соседям взаимностью и сохраняют высокую степень недоверия к жителям Украины.
По данным на сентябрь текущего года, 38% жителей Украины заявили, что хорошо относятся к России, а ещё 10% граждан сказали, что испытывают к восточному соседу «очень хорошие» чувства, свидетельствуют данные исследования, проведённого совместно Киевским международным институтом социологии и российским Левада-центром.
Год назад только 7% украинцев говорили, что относятся к России очень хорошо, и 30%, что хорошо. Таким образом, общее количество симпатизантов в «незалежной» увеличилось на 11%. Одновременно сократилось число тех, кто относится к России плохо или очень плохо: в сентябре 2017-го таких было 46%, сейчас — 31%.
Заметно изменился и взгляд украинцев на то, как надо выстраивать отношения с соседом. Год назад 49% высказывались в поддержку закрытия границы и жёсткого пограничного и таможенного контроля, в сентября 2018-го таких осталось 39%. При этом с 40 до 50% выросло число тех, кто считает важным сохранение дружеских связей и выступает за прозрачные границы и снятие всех административных барьеров между государствами.
При этом необходимо отметить, что уровень позитивного отношения к России пока не вернулся на уровень, который был до смены власти в Киеве в 2014 году. Например, шесть лет назад, в сентябре 2012 года, 34% респондентов говорили, что относятся к России очень хорошо и 49% — хорошо (всего положительно относились 83%). Негативное отношение высказывали только 11%. О важности пограничных барьеров говорили только 11%, в то время как 72% были сторонниками открытых границ, а 14% выступали за создание единого российско-украинского государства (сейчас таких только 4%).
Более интересны результаты параллельного опроса россиян, которых попросили высказать мнение об Украине. За прошедший год количество тех, кто хорошо относится к Украине выросло совсем немного (с 32 до 33%), но увеличилось и число тех, кто относится к соседнему государству плохо (55 против 53% в сентябре 2017-го). При этом в сентябре 2012-го положительно к Украине относились 74%, а негативно только 17%. Таким образом, даже до смены власти в 2014-м россияне в целом хуже относились к Украине, чем украинцы к России. Эта же тенденция наблюдается и сегодня.
Особо примечательны результаты опросов, где респондентов просили оценить человеческие качества жителей соседней страны. За последние четыре года, прошедших с момента жёсткого противостояния в Донбассе, заметно выросло число украинцев, считающих россиян гостеприимными (с 48 до 65%), миролюбивыми (с 41 до 54%), открытыми (с 44 до 58%), терпеливыми (с 44 до 50%) и энергичными (с 16 до 33%). За тот же период с августа 2014-го по сентябрь 2018-го отношение россиян к украинцам практически не поменялось. По-прежнему 30% жителей России считают украинцев лицемерными и хитрыми, 23% — скрытными, 22% — завистливыми. Правда, с 21 до 26% выросло число тех, кто признаёт за украинцами такое качество как гостеприимство.
По мнению гендиректора Киевского международного института социологии Владимира Паниотто, россияне в целом хуже относятся к украинцам, чем наоборот, по причине более жёсткого контроля со стороны государства за информационным полем.
«В России относительно Украины подаётся негативная информация согласованно, целенаправленно, поэтому общественное мнение более управляемое», — считает эксперт.
Владимир Рогов, политолог:
"Для меня результаты опроса показывают, что на Украине люди стали говорить правду. В 2014 году многие боялись открыто высказывать своё мнение, так как опасались националистов и властей. Сейчас люди просто устали от военного конфликта, от проводимых экономических реформ.
Я общаюсь с сотнями людей из Запорожья, Харькова. Одессы, Киева, Луцка и других городов — все говорят, что хорошо относятся к России. К тому же у украинцев исчезли некоторые иллюзии относительно евроинтеграции. Люди стали вспоминать, что уроженцы Украины добивались в России больших успехов, в то время как в западных странах были чаще на положении прислуги. То есть хорошее отношение к России обусловлено исторически. Да и за последние годы многие украинцы поработали в России, увидели, что к ним россияне относятся нормально.
Что россияне до сих пор относятся к украинцам не очень хорошо, я виню федеральные телеканалы. Они формируют некий единый образ украинца, а за пример выдают украинских политологов, которые играют свою роль и выдают себя за наглых и ограниченных людей. Но на Украине живут, по большому счёту, такие же люди, как и в России. Российскому телевидению необходимо сбавить градус пропаганды и не формировать негативный образ представителя соседнего народа".
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