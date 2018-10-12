Назван лидер в рейтинге кандидатов в президенты Украины

Тимошенко вновь лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Украины

Экс-премьер Украины , лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко остается лидером в рейтинге кандидатов на пост президента страны, свидетельствуют обнародованные в пятницу результаты опроса, проведенного Центром социальных исследований "София".

Очередные президентские выборы состоятся на Украине весной 2019 года. Официально избирательная кампания в стране стартует в конце декабря, ряд кандидатов уже заявили о намерении бороться за должность президента, в том числе и Тимошенко. При этом действующий президент Украины Петр Порошенко еще не заявил о намерении баллотироваться на второй срок.

"Если бы на момент опроса проходили президентские выборы, то наилучшие шансы выйти во второй тур имели бы Юлия Тимошенко, Петр Порошенко и (сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" — ред.) Юрий Бойко", — говорится в сообщении на сайте центра.

Согласно результатам опроса, за Тимошенко проголосовали бы 15,9% украинцев, за Порошенко — 9,3% и за Бойко — 8,8%. Некоторые потенциальные кандидаты также имеют шансы выйти во второй тур. По данным центра, стабильно высокий показатель электоральной поддержки демонстрирует экс-глава Минобороны и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (8,2%), несколько уступает ему певец Святослав Вакарчук (7,9%).

При этом на сайте отмечается, что в случае выдвижения Бойко в качестве единого кандидата от партий "Оппозиционный блок" и "За жизнь", за него проголосовали бы 14% опрошенных, за Тимошенко — 15,5% украинцев. Другие кандидаты набрали бы меньше 10%.

Опрос проводился с 27 сентября по 6 октября, в нем принял участие 2001 респондент старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.