«На конфеты дадите?»: за что Киев мстит Кишиневу

Палки в колеса: Украина мстит Молдавии за дружбу с Россией

Молдавия и Россия , может, и хотели бы ближе сотрудничать, устанавливая тесные экономические связи. Но страны вынуждены считаться с тем, что между ними находится сосед, который действует по принципу «что не съем, то понадкусываю»

Молдавский бизнес сегодня переживает не лучшие времена. И виной тому не только экономический кризис, который разразился на постсоветском пространстве, но и отсутствие нормально функционирующих рынков сбыта.

Поле подписания Соглашения об Ассоциации Европа практически перестала пускать на прилавки своих магазинов молдавские товары, установив квоты на все типы экспорта из республики. На этом фоне ухудшились торговые отношения Молдовы и Украины , а после того, как в Киеве случился Майдан, и молдавско-российское сотрудничество превратилось в нечто невнятное.

Грузовой коллапс на таможне

У Молдавии — всего два торговых пути: на западные рынки через Румынию , и на восточные (в Россию и СНГ) через Украину. Еще в апреле 2018 года Кишинев и Киев начали подготовку к либерализации транзита транспорта.

Однако до сих пор между странами нет итогового соглашения, Украина выдает Молдове ежегодно более 45 тысяч разрешений на транзит. А если учесть, что молдавский грузопоток в страны СНГ проходит через Украину (других вариантов географически просто-напросто нет), молдавские бизнесмены ежегодно сталкиваются с дефицитом украинских разрешений на транспортировку грузов.

Поэтому и случаются неприятности у молдавского бизнеса. Свежий пример — на протяжении почти двух месяцев молдавские вина задерживали на Украине без объяснений. В общей сложности стоимость задержанного товара составила около 200 тысяч евро.

«Украина не пропускает транзит. Машины, которые были в Одессе, вернули, а те, которые на другой границе, не вернули. С момента задержания предпринимаем попытки узнать, по какой причине задержан груз, но ясного для всех ответа никто не дает. В Украине сказали, что делают анализы. Какие анализы можно делать месяц? Это транзитная республика, и никто не имеет права лезть в запломбированные емкости. Для бизнеса это тяжелая ситуация», — рассказал молдавским СМИ директор одной из винодельческих компаний Николай Куйчогло, обратив внимание на наболевшую проблему — по налаженным каналам отправлять товар не получается из-за проблем с таможней.

Исполнительный директор союза транспортников и дорожников Молдавии Дмитрий Албуляска считает, что во всех этих катастрофических трудностях виноваты Национальное агентство автомобильного транспорта и украинские власти, которые до сих пор не договорились о либерализации транзита грузового транспорта. Доходило до того, что фуры, отстояв недели или даже месяцы на границе Молдавии с Украиной, вынуждены были возвращаться в Кишинев. Продукция же стремительно портилась.

«Ситуация повторяется каждый год, в этом году — снова дефицит разрешений. А власти до сих пор не договорились о либерализации транзита через Украину для грузового транспорта, соответствующего европейским стандартам», — отметил Албуляска.

Киев закрыл небо для России — страдает Кишинев

Руководство гражданской авиации Молдавии не скрывает, что крайне трудно грамотно реагировать на решение Киева полностью закрыть воздушное пространство Украины, в том числе для транзита гражданской авиации России. Но страдает в этой ситуации обычный молдавский трудяга, который стал все реже использовать наземный транспорт, отправляясь в Россию через Украину, и начал больше летать.

Однако, увы, может так случиться, что и летать станет не на чем.

Российские авиакомпании уходят с молдавского рынка. Авиакомпании «S7» «Аэрофлот» отменили на зимний период почти все рейсы по маршруту Москва—Кишинев. При этом первые уходит с линии насовсем, а частота полетов «Аэрофлота» сокращена в семь раз: вместо нынешних двух рейсов в день будет всего два вылета в неделю.

Причина — украинские санкции: регулярным рейсам российских авиакомпаний уже почти три года запрещено использовать воздушное пространство Украины.

В результате российские компании не могут эффективно конкурировать с местными: полет между Москвой и Кишиневом занимает у российских перевозчиков почти в два раза больше времени — более трех часов против менее двух у компаний из Молдавии. Соответственно, значительно выше и расходы на топливо и зарплату экипажей.

Последний рейс «S7 Airlines» в Кишинев состоится уже 15 октября. Неизвестно, возобновятся ли полеты будущей весной или летом: продаж на эти даты нет.

Контрольный выстрел: простые граждане

Тех, кто пытается добраться из Молдавию в Россию автотранспортом или поездами, еще на перронах предупреждают: бойтесь украинского таможенника, злобного и беспощадного.

Действительно, истории о том, как обращаются служивые с теми, кто едет в Россию, давно стали притчей во языцех. Цепляются ко всему, к чему только можно, переворачивают багаж вверх дном, издеваются и нагло вымогают взятки.

— На конфеты дадите?— спрашивают украинские таможенники, входя в купе.

Такса «на сладкое» составляет обычно до 1000 российских рублей. В случае отказа — досмотр с пристрастием…

Похоже, «пристрастие» — это главное слово, объясняющее, что сегодня происходит между тремя странами из-за Украины.