Ещё
Волкер грозил снятием санкций с России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутат Рады рассказал о том, как Волкер грозил снятием санкций с России 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Kurt Volker
Верховная рада проголосовала за продление закона об особом статусе Донбасса из-за того, что спецпредставитель США на Украине Курт Волкер угрожал снятием санкций с России, об этом в эфире канала "112 Украина" заявил депутат Александр Вилкул.
По словам депутата, Рада пошла на уступки после "непубличной" встречи Волкера с представителями парламентских фракций, в ходе которой спецпредставитель США рассказал о возможном снятии Европой антироссийских санкций в случае непринятия этого закона.
"У нас есть достаточно серьезная проблема — половина европейских стран агрессивно хочет снять санкции с России. Потому что они несут большие экономические потери, потому что они там вообще не уверены в том, что является правдой, что является неправдой, хочет ли на самом деле украинская власть войну заканчивать. Половина европейских стран хочет снять санкции. Если вы сейчас, уважаемые украинские парламентарии, даже наиболее националистически настроенные, не проголосуете за этот закон, то половина европейских стран просто снимет санкции, и соответственно, рассыплется эта конструкция, которая есть на сегодня", — процитировал американского дипломата Вилкул.
"Некоторые фракции голосовали не за мир, они голосовали за аргумент того, что не снимут санкции", — добавил депутат.
Верховная рада в четверг продлила до конца 2019 года действие закона об особом статусе Донбасса. Позже его подписал президент страны Петр Порошенко.
Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Соответствующий документ был принят в 2014 году, однако он так и не применялся.
Неподконтрольные Киеву отдельные районы Донбасса, согласно закону, будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге.
Киев также настаивает на выводе "незаконных формирований" с этих территорий для вступления закона в силу.
МИД России, комментируя решение украинского парламента, заявил о том, что продление закона "Об особом статусе Донбасса" на один год нужно Киеву, чтобы сохранить санкционное давление на Москву и создать условия для развертывания международной миротворческой операции ООН в Донбассе.
Последние новости
"Потопят в Гибралтаре": эксперт оценил шансы США на морскую блокаду РФ Кокорин и Мамаев: футболистов подставили зарвавшиеся мажоры В соцсетях обсуждают "смартфон" на фото 1943 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кадыров пришел в ярость из-за наглого чеченца169
Истребители НАТО на Украине испытали С-300533
Россия отреагировала на громкие угрозы СЕ159
В США нашли способ «разрушить контроль» РФ над Европой40
Шепелева попросили уйти с Первого канала60
Видео
00:43
Россию пригрозили исключить из Совета Европы
В мире Политика
01:07
Лукашенко оценил идею присоединения к России
В мире СНГ
00:35
«Русские нас переигрывают»: генерал о фото из Сирии
Армия Ближний Восток
03:03
«Вы увидите»: Трамп ответит на сделку России с Индией
Армия Оружие
00:26
Выстрелы средь бела дня: видео с места убийства следователя
Происшествия Статьи
01:19
«Автономия» для Крыма и другие события дня
В мире
00:26
Умерла на руках у мужа: убийство следователя в Подмосковье
Происшествия Криминал
02:34
Пореченков пострадал из-за Донбасса и Крыма
Шоу-бизнес
00:12
Пассажирский самолет потерпел аварию в Якутске
Происшествия
00:50
Появились подробности убийства следователя под Москвой
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение