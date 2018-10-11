Депутат Рады рассказал о том, как Волкер грозил снятием санкций с России

По словам депутата, Рада пошла на уступки после "непубличной" встречи Волкера с представителями парламентских фракций, в ходе которой спецпредставитель США рассказал о возможном снятии Европой антироссийских санкций в случае непринятия этого закона.

"У нас есть достаточно серьезная проблема — половина европейских стран агрессивно хочет снять санкции с России. Потому что они несут большие экономические потери, потому что они там вообще не уверены в том, что является правдой, что является неправдой, хочет ли на самом деле украинская власть войну заканчивать. Половина европейских стран хочет снять санкции. Если вы сейчас, уважаемые украинские парламентарии, даже наиболее националистически настроенные, не проголосуете за этот закон, то половина европейских стран просто снимет санкции, и соответственно, рассыплется эта конструкция, которая есть на сегодня", — процитировал американского дипломата Вилкул.

"Некоторые фракции голосовали не за мир, они голосовали за аргумент того, что не снимут санкции", — добавил депутат.

Верховная рада в четверг продлила до конца 2019 года действие закона об особом статусе Донбасса. Позже его подписал президент страны Петр Порошенко

Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Соответствующий документ был принят в 2014 году, однако он так и не применялся.

Неподконтрольные Киеву отдельные районы Донбасса, согласно закону, будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге.

Киев также настаивает на выводе "незаконных формирований" с этих территорий для вступления закона в силу.