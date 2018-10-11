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Украина стала первой по детской смертности в ЕС
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Украина стала первой в рейтинге детской смертности среди европейских стран 

360tv.ru 5 часов назад
Фото: ТАСС
Детская и материнская смертность на Украине — самая высокая в Европе. Эта страна также значительно поднялась в рейтинге стран с наиболее высоким уровнем суицида. Об этом сообщило ИА Nation News.
Источник ссылается на отчет Министерства здравоохранения Украины, по которому страна находится на 25 месте в мире по уровню самоубийств. По мнению аналитиков, повышение позиции связано со случаями суицида, совершенного военными ВСУ. Украинское оборонное ведомство отметило, что подобные случаи среди военных занимают лидирующую строчку в списке небоевых потерь.
В 2017 году было зафиксировано 256 случаев смерти военнослужащих вне районов боевых действий. Каждый четвертый из них был квалифицирован как суицид.
Специалисты отмечают, что от 20 до 80% участников АТО пережили или переживают посттравматическое стрессовое расстройство.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также выразила обеспокоенность эмоциональным состоянием сограждан. На многонациональном саммите в честь Международного дня психического здоровья она сообщила, что в правительстве страны появится министр по охране психического здоровья, неравенства и профилактики самоубийств.
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