Украина стала первой по детской смертности в ЕС

Украина стала первой в рейтинге детской смертности среди европейских стран

Детская и материнская смертность на Украине — самая высокая в Европе. Эта страна также значительно поднялась в рейтинге стран с наиболее высоким уровнем суицида. Об этом сообщило ИА Nation News.

Источник ссылается на отчет Министерства здравоохранения Украины, по которому страна находится на 25 месте в мире по уровню самоубийств. По мнению аналитиков, повышение позиции связано со случаями суицида, совершенного военными ВСУ. Украинское оборонное ведомство отметило, что подобные случаи среди военных занимают лидирующую строчку в списке небоевых потерь.

В 2017 году было зафиксировано 256 случаев смерти военнослужащих вне районов боевых действий. Каждый четвертый из них был квалифицирован как суицид.

Специалисты отмечают, что от 20 до 80% участников АТО пережили или переживают посттравматическое стрессовое расстройство.