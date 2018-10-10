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Посла Украины вызвали в МИД Венгрии
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Посла Украины вызвали в МИД Венгрии 

РИА Новости + ещё 2 35 минут назад
Фото: РИА Новости
МИД Венгрии вызвал украинского посла в Будапеште, после того как "антивенгерская политика Киева" вышла на новый уровень, сообщает портал Hungary Today.
Статс-секретарь МИД Левенте Мадьяр заявил, что вызов был связан с так называемым "списком смерти", куда были включены закарпатские венгры, а также с размещенным на сайте украинского парламента призывом к депортации граждан с двойным гражданством Украины и Венгрии.
Венгерский дипломат отметил, что Будапешт также обеспокоен новой военной базой в Закарпатье, которую Киев разместил в нескольких километрах от границы с государством, входящим в Евросоюз и НАТО.
На прошлой неделе Украина и Венгрия обменялись высылкой консулов. Причиной демарша стало недовольство Киева тем, что консульство Венгрии в расположенном у венгерской границы городе Берегово Закарпатской области выдает украинским гражданам венгерские паспорта. Будапешт назвал недружелюбными и рискованными идеи о высылке консула, пригрозил Киеву препятствиями на пути к евроинтеграции.
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