На Поклонскую завели дело

На Украине завели уголовное дело в отношении бывшего генерального прокурора Крыма Натальи Поклонской, передает ТАСС.
Прокуратура Украины намерена предъявить Поклонской обвинения по статье «Нарушение законов и обычаев войны».
«Сегодня статус подозреваемой по украинскому законодательству обретет Наталья Поклонская. В отношении нее утром составлен и подписан обвинительный акт», — заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.
Луценко пояснил, что Поклонская обвиняется по трем эпизодам, среди которых личное участие в запрете Меджлиса крымско-татарского народа (экстремистская организация, запрещена в РФ), утверждение обвинительных актов в отношении одного из лидеров этой организации Ахтема Чийгоза и еще пятерых крымских татар, участие в преследовании Олега Сенцова.
Наталья Поклонская, комментируя новые обвинения Киева, назвала их банальной попыткой ее запугать.