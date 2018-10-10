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На Поклонскую завели дело
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На Поклонскую завели дело на Украине 

Рамблер 3 часа назад
На Украине завели уголовное дело в отношении бывшего генерального прокурора Крыма Натальи Поклонской, передает ТАСС.
Прокуратура Украины намерена предъявить Поклонской обвинения по статье «Нарушение законов и обычаев войны».
«Сегодня статус подозреваемой по украинскому законодательству обретет Наталья Поклонская. В отношении нее утром составлен и подписан обвинительный акт», — заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.
Луценко пояснил, что Поклонская обвиняется по трем эпизодам, среди которых личное участие в запрете Меджлиса крымско-татарского народа (экстремистская организация, запрещена в РФ), утверждение обвинительных актов в отношении одного из лидеров этой организации Ахтема Чийгоза и еще пятерых крымских татар, участие в преследовании Олега Сенцова.
Наталья Поклонская, комментируя новые обвинения Киева, назвала их банальной попыткой ее запугать.
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