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На Украине облили кефиром журналистку телеканала NewsOne
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На Украине облили кефиром журналистку телеканала NewsOne 

РИА Новости 52 минуты назад
Неизвестные облили кефиром журналистку телеканала NewsOne во время акции у здания МВД Украины — СМИ  РИА Новости / Динамика дня
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