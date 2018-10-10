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На Украине облили кефиром журналистку телеканала NewsOne
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На Украине облили кефиром журналистку телеканала NewsOne
РИА Новости
52 минуты назад
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Неизвестные облили кефиром журналистку телеканала NewsOne во время акции у здания
МВД
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РИА Новости
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