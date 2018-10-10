Как Киев потеряет Одесскую область

Процесс выдачи румынских паспортов в Бессарабии вышел из-под контроля. Издание Украина.ру разбиралось, что происходит в этом регионе после того, как разразился скандал с выдачей венгерских паспортов в Закарпатье

Обострение украинско-венгерских отношений из-за выдачи гражданам Украины венгерских паспортов достигло логического апогея. В то же время позиция официального Киева, который внезапно озаботился тем, что соседняя страна тихой сапой создает условия для переманивания Закарпатья, смешна и нелепа. Дело в том, что жители обозначенной области не сегодня и не вчера стали получать документы Венгрии . Сама процедура приобретения гражданства вполне прозрачна и законна. И кстати, половина депутатов Верховной рады давным-давно имеет двойное, а то и тройное гражданство, подавая пример простым украинцам.

Теперь дошло до высылки венгерского консула и зеркальных действий Будапешта относительно его украинского коллеги. Это стоит пояснить — потому что действия Киева имеют иную логику, чем видится на первый взгляд. На самом деле реакция режима, озвученная министром Климкиным, вызвана вовсе не ревностной заботой о своих гражданах. Появление видеофиксации процедуры выдачи паспортов Венгрии украинцам, дальнейший разгон этого совсем не сенсационного события вовсе не так неожиданны.

Это напоминает организованную пропагандистскую кампанию в ответ на блокирование Будапештом Украины в НАТО . Из-за нее, напомню, министра обороны Полторака не приняли на встрече глав МО стран НАТО в Брюсселе неделю назад. И ничего с этим поделать Украина не смогла. Венгрия твердо держится своей последовательной позиции влиять на Закарпатский регион. Она делает граждан Украины гражданами Венгрии и отстаивает их право на венгерский язык. Цель Будапешта — добиться отмены «языкового закона», причем у него это получается. Но это не сенсация, а всего лишь пролог для более широкого рассмотрения тенденций экспансии соседей Украины.

Ситуация с Закарпатьем типична. Киев не имеет возможности содержать отдаленные регионы, они превратились в захолустные окраины, в сумеречную зону. На логичные предложения провести федерализацию страны центр отвечает агрессивно и репрессивно. Любому, кто хотя бы произнесет слово «федерализация», гарантированы обвинение в нарушении территориальной целостности и тюремный срок или что похуже. А населению окраин, забытых Киевом, промывают мозги баснями о «децентрализации». Население совсем не глупое, все понимает и голосует ногами, которые сами несут его в посольства соседних стран.

Закарпатье отнюдь не нищий регион именно благодаря венгерским паспортам и близости госграницы. Гораздо хуже ситуация в Одесской области, в исторической Бессарабии. И пока Киев заявляет протесты странам, выпускающим карты, где Крым — часть России , официальные атласы, которые печатают в ЕС , обозначают часть Одесской области забытым со времен изгнания румынских оккупантов словом «Транснистрия».

Край этот при посещении производит впечатление Богом забытой дыры. Брошенная инфраструктура, самые плохие дороги… и самое беспризорное население. Территория еще взрывоопаснее тем, что она мультикультурна и интернациональна. Очень много греков, болгар, румын, цыган и потомков колонистов-старообрядцев, как в Вилково. Бедность и преступность — товарный знак этих мест. Многие помнят цыганские погромы в Лощиновке, которые произошли в позапрошлом году и привели к депортации цыганской общины этого местечка.

Для Румынии, где многие считают этот край своим и аннексированным, таким образом созданы роскошные условия для мягкой экспансии. И «скандал» с выдачей венгерских паспортов в Закарпатье — бледная тень того, что происходит в Бессарабии.

Если Павел Климкин и правда ревнует своих сограждан к чужим паспортам, ему следует погуглить слова «румынский паспорт, Украина». И он увидит очень много интересного. Первый попавшийся сайт с этими тэгами сообщает:

«Гражданство Румынии для украинцев — гарантированный и самый быстрый способ получения гражданства ЕС! Уже более 100 000 украинцев без проблем живут и работают в Европе благодаря румынскому паспорту. Присоединяйтесь к их числу!»

Не правда ли, любопытная информация, и очень странно, что ею не интересуются украинский МИД СБУ . Но дальше — еще интереснее:

«Общее историческое прошлое Украины и Румынии дает значительное преимущество украинцам в получении румынского гражданства. С 1991 года Румыния проводит последовательную политику по восстановлению румынского гражданства у людей, чьи предки были рождены на территории Черновицкой и части Одесской областей с 1918 по 1940 год. Это право гарантирует Закон о гражданстве Румынии. В то же время отсутствие румынских предков не закрывает перед вами двери к получению гражданства Румынии. Существуют юридические аспекты, которые позволяют гражданам Украины без происхождения также получить румынский паспорт со 100%-ной гарантией».

Условия получения румынского паспорта и правда несложные. В 2009 году тогдашний президент Румынии Траян Бэсеску подписал закон, который максимально упростил процедуру восстановления румынского гражданства для лиц, которые проживали на территории Румынии в 1940 году, а также их родственников первого, второго и третьего поколения. Знать румынский язык не обязательно. Отказываться от украинского гражданства не нужно. Жить в Румынии не обязательно.

Румынский паспорт именно для украинцев самый дешевый из всех стран ЕС: полторы тысячи евро для тех, кто никак не связан с Румынией и не имеет там корней. Для детей до 18 лет — бесплатный. Дешевле только в Молдавии. Но главное — с 1 августа 2016 года справка об отсутствии судимости на Украине не требуется. Присяга Румынии — обязательна. В таких тепличных условиях бизнес на румынских паспортах в Одесской области и не только — процветает, а процесс смены украинцами гражданства — никак и никем не контролируется, зато с большой долей вероятности крышуется властями. И румынскими, и украинскими. Но если у Румынии есть большая цель — отторжение региона, то цели Украины чисто шкурные — делать на этом деньги.

Только через одну фирму-посредника ежегодно проходят 300—400 человек, и все без исключения получают румынский паспорт. Хуже всего для Киева даже не то, что практически все население Одесской области — граждане Румынии. А то, что «первыми в очереди» стояли местные чиновники всех рангов. В 2016 году при незаконном пересечении границы была задержана глава районной организации партии «Батькивщина» и депутат Черновицкого областного совета, как оказалось — гражданка Румынии, присягнувшая ей на верность. По данным внефракционного депутата Рады Андрея Артеменко, 102 депутата украинского парламента имеют двойное или тройное гражданство.

В 2012 году группа журналистов доказала, что в Молдове не проблема получить свидетельство о гражданском состоянии (один из необходимых документов для получения румынского гражданства) на вымышленное имя. Журналисты получили «выдержки из свидетельства о рождения» Остапа Бендера и дочери Сталина — Светланы Аллилуевой . Журналистам также удалось оформить «свидетельство о браке» этих двух персонажей. В Яссах, одном из центров этого бизнеса, в одной квартире могут быть фиктивно прописаны тысячи людей-ботов. Точных данных по количеству украинцев с паспортами Румынии нет.

Румынское консульство за всеми комментариями отправляет на сайт Министерства юстиции Румынии, а представительство Миграционной службы Украины в Одесской области ответило, что им о таких случаях не известно.

Самое интересное в этой истории то, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин в январе этого года присутствовал на совместной пресс-конференции в Черновцах со своим румынским коллегой Теодором Мелешкану. Последний говорил как раз о выдаче гражданам Украины паспортов Румынии. Мелешкану сообщил, что не видит в этом проблемы.

«Что касается двойного гражданства, не существует никаких норм международного права или определенных практик, которые не позволяли бы или запрещали двойное гражданство. Это право каждого государства — предоставлять простое единое или двойное гражданство», — сказал румынский чиновник.

Кстати, он отказался назвать количество уже выданных гражданам Украины румынских паспортов, сославшись на норму румынского законодательства, обеспечивающую международное право на защиту личных данных. Павел Климкин, который угрожал закарпатцам лишением гражданства за венгерский паспорт, стоял рядом и помалкивал.

Именно так обстоят дела в Одесской области. Украинский МИД почему-то и не скандалит даже. Причина только одна — никакой твердой власти над регионами киевский режим не имеет. А скандалы разгораются совсем не по тем причинам, о которых шумят.

Политика Киева страдает отсутствием системности, мотивированности и вменяемости. К власти после госпереворота пришли бездарные и некомпетентные люди. Тем временем соседи методически ведут экспансию против Украины, целью которой является в конечном счете отторжение ее территорий. И поскольку Киев ситуацию не только не контролирует, но и способствует ей, то однажды это случится.