Тайны донбасского двора: как выбирают главу ДНР

В Донецкой народной республике складывается критическая ситуация с выборами главы, которые пройдут 11 ноября. Из пяти зарегистрированных кандидатов единственным узнаваемым лицом является Денис Пушилин , председатель Народного совета и врио главы республики. Остальные реальные кандидаты на победу просто не попали в списки.

До назначения Пушилина временно исполняющим обязанности Главы таковым был назначен первый заместитель руководителя администрации Главы ДНР Дмитрий Трапезников, однако вскоре вышло постановление Народного совета о том, что это решение было неконституционным. В результате, по-видимому, некоторых внутренних процессов в Донецке Трапезников был отстранен от исполнения обязанностей главы. Его место занял Пушилин.

Ходаковский в конце сентября в своем телеграм-канале сообщил, что в Донецк его не пропустили.

Вчера ночью при возвращении домой из России, на Успенском погранпункте российские пограничники в незатейливой, но корректной форме объяснили мне, что они меня не выпустят, и что мне нужно возвращаться назад в РФ. Причины названы не были, но они и так понятны, — заявил Ходаковский.

Хакимзянов был ранен в результате взрыва, прогремевшего после съезда Компартии. Он был контужен, пострадали еще три человека, но кроме того обгорела часть подписных листов, собранных для предъявления в ЦИК . Инцидент произошел 29 сентября, а крайним сроком для сдачи подписных листов было 30 сентября. Таким образом, выбыл и Хакимзянов. При этом «официальное» СМИ ДНР «Донецкое агентство новостей» вбросило информацию со ссылкой на неизвестный источник о том, что Хакимзянов якобы сам инсценировал покушение на себя.

И, наконец, 5 октября ЦИК ДНР объявил о том, что Павлу Губареву отказано в регистрации. Его обвинили в фальсификации подписей в свою поддержку, а также в том, что доходы его супруги Екатерины Губаревой в декларации не совпадают с цифрой, которую выявила проверка министерства доходов и сборов.

По странному совпадению решили не участвовать в выборах еще несколько лиц, чьи фамилии известны в Донецке не менее, чем фамилия Пушилина, — это, к примеру, Андрей Пургин, Олег Царев , экс-министр доходов и сборов Александр Тимофеев («Ташкент»), мэр Горловки Иван Приходько . Ташкент, тяжело раненный, но выживший во время покушения на Захарченко, сейчас в России: в Донецке его обвиняют в присвоении 850 миллиардов рублей. «Ридусу» удалось связаться с Иваном Приходько, однако он отказался от комментариев по любым вопросам, связанным с выборами.

Помимо Пушилина, в списке еще четыре человека.

Роман Евстифеев , 48 лет, род занятий — пенсионер. Является руководителем музея боевой и трудовой славы Союза ветеранов Афганистана Петровского района Донецка, более ничем не известен.

Роман Храменков — депутат ДНР по списку «Свободный Донбасс». В прошлом был главой Енакиево, затем Горловки, с 2016 года работал в аппарате Главы ДНР.

Владимир Медведев . Заместитель министра образования и науки ДНР.

Очевидно, что все они далеки от большой политики и вряд ли смогут составить серьезную конкуренцию Пушилину. Так почему Пушилин? Очевидно, что его кандидатура не столько является выявлением народных чаяний, сколько «назначена» из Москвы.

Бывший глава парламента Новороссии Олег Царев считает, что в реалиях ДНР актуальнее была бы система выбора главы республики парламентом вместо проведения всенародных выборов.

— Так получилось, что должность главы республики является скорее назначаемой, примерно так как должность генерал-губернатора в царской России, — пояснил он в интервью «Ридусу». — В своё время я предлагал утверждение или выборы главы, чтобы снизить риски, проводить в парламенте. Уровень недовольства тем, как проходят выборы, был бы ниже, да и сменить главу, если бы он не справился, можно было бы оперативнее. Нельзя было бы уйти от ответственности, сославшись на то, что главу республики якобы выбрал весь народ. Ответственность была бы конкретно на том, кто реально назначил главу. Поверьте. Это важно.

— Тогда нельзя было бы сказать людям так, как в украинской поговорке: «Бачили очі, що купували — тепер їжте, хоч повилазьте», — иронизирует Царев.

Политик считает очень важным в сложившийся ситуации максимально быстро провести выборы в местные советы, чтобы не образовался разрыв между властью и народом.

По его мнению, Донбасс доверяет России. Доверяет не потому, что полностью согласен с той политикой, которую проводит Москва на протяжении последних четырёх лет, доверяет потому, что Донбассу надеяться больше не на кого.

— Кто бы что ни говорил, Донбасс проголосует за ту кандидатуру, которую поддерживает Москва. Сегодня всем очевидно, что Москва поддерживает Пушилина, — подчеркнул он.

И все-таки: почему Пушилин? По мнению Царева, причина в том, что в Москве знают, чего от него ждать.

— Пушилин, Ходаковский, Пургин, Безлер… Я знаю не менее сотни достойных людей из Донецка, кто бы мог справиться с исполнением обязанностей главы. Но разница в том, что Пушилина знают по Минским переговорам, а, например, Ходаковского — нет. Поэтому решили, что главой будет Пушилин, от которого уже представляют, чего можно ожидать.

В то же время, по мнению Царева, полномочия Пушилина в должности главы республики не будут такими, как у Захарченко. Экс-глава парламента Новороссии утверждает, что в условиях, когда законодательство республик только формируется, главы наделены фактически неограниченными полномочиями, поэтому надо изначально закладывать систему сдержек и противовесов.

— Плотницкий, Захарченко — у них были полномочия практически диктаторские. Здесь, надеюсь, этого не будет, потому что команда Пушилина — это по сути не люди Пушилина. Это люди, которые будут отчитываться совсем не ему. Поэтому полномочий у него будет меньше, а значит рисков из-за того, что руководитель не справится, будет меньше.

Источники «Ридуса» подтверждают: слухи о том, что Россия якобы «сливает» Донбасс далеки от истины. Тем не менее «назначение» Пушилина новым главой республики может стать проблемным этапом в истории ДНР.