Украина нашла способ помешать «милитаризации Крыма»

Украина внесет в ГА ООН проект резолюции против «милитаризации Крыма»

"Украина намерена внести проект резолюции Генеральной ассамблеи, чтобы помешать дальнейшей милитаризации Россией территории Украины и окрестных территорий", — сказал Ельченко на мероприятии, организованном Украиной на полях 73-й Генассамблеи ООН.

"Проведение многочисленных военных учений в Крыму и вокруг него демонстрирует агрессивную политику России в отношении Украины других стран Черноморского бассейна. Постоянная милитаризация Азовского моря — еще один повод для беспокойства", — добавил Ельченко.

Он продемонстрировал слайд, на котором изображена карта Украины и окрестных территорий, причем Крым — на фоне флага России. На картинке изображено также огромное щупальце осьминога между Крымом и Украиной, военные корабли, солдаты в камуфляже, артиллерия и ПВО.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".