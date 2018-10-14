Порошенко назвал аннексией юрисдикцию РПЦ над Киевом

Президент Украины Пётр Порошенко назвал «незаконной аннексией» передачу Киевской митрополии Московскому патриархату. Это историческое событие состоялось в далёком в 1686 году.

Тогда Константинопольский патриарх Дионисий IV согласился передать Киевскую митрополию Московскому патриархату. Под юрисдикцией Константинополя Киевская митрополия просуществовала 66 лет с момента создания в 1620 году.

В апреле 2018 года Порошенко написал письмо Константинопольскому Патриарху Варфоломею I с просьбой предоставить автокефалию украинской православной церкви

«Вселенский патриархат окончательно провозгласил незаконной московскую аннексию Киевской митрополии, осуществленную еще в конце XVII века. Ясно и недвусмысленно им заявлено, что Русская православная церковь не имеет канонических прав на Православную церковь в Украине», — цитирует ТАСС Петра Порошенко.

По мнению президента, «Украина не была, не является и не будет канонической территорией РПЦ».

Ранее News.ru сообщал, что Священный синод в Константинополе постановил предоставить статусканонических церквей Киевскому патриархату и Украинской автокефальной православной церкви. После этого УПЦ заявила о возможном разрыве общения с Константинополем и предании анафемеКонстантинопольского патриарха Варфоломея.

В свою очередь, в Русской православной церкви (РПЦ) назвали решения Синода легализацией раскола.