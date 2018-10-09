«Никогда такого не было и вот опять…»

Соцсети комментируют взрывы на военном складе в Ичне

Взрывы на военном складе в Черниговской области не оставили соцсети равнодушными

Информация о взрывах на складах, произошедших в 3 часа 30 минут 9 октября дошла до самого верха.

«Президент вызвал силовиков для доклада в связи с ситуацией, сложившейся вблизи Ични на Черниговщине. Правительству поручено оказать всю необходимую помощь людям», — сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

​А ведь всего менее суток назад украинский президент в своем Facebook нахваливал оборонную мощь своего государства.

Как и следовало ожидать, во взрыве на складах национал-патриоты усмотрели «российский след».

«Ичня ближе всего к РФ, туда беспилотник также долетит как долетел до Балаклеи. Так что не воровство это, это нападение (…) Ичня — один из немногих оставшихся у нас крупных складов боеприпасов, осталось всего три больших склада! Я написал это 2-го октября 2017 года, предупреждал об угрозе именно Ичне, сейчас надо предупредить и жителей трех оставшихся больших складов», — заявил журналист Юрий Бутусов.

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«По моей информации имеет место вражеская диверсия, теракт! (…) Это жестокая реальность! Это война!» — почти срывается на крик Мосийчук.

При этом данных «экспертов» не смущает тот факт, что до ближайшей границы с Россией около 160 км. Редко какой беспилотник осилит этот маршрут. Для этого его габариты должны быть такими, что их заметит украинская ПВО. А взрывать склады при помощи малого дрона может лишь местный житель с острыми суицидальными наклонностями.

Эксперты уже из самой России беспристрастно сообщают о том, что хранилось в Ичне.

«На Украине горит третий по величине военный склад в г. Ичня, Черниговской области. На территории около 700 га хранилось до 150 тысяч тонн боеприпасов», — сообщают в аккаунте сайта, посвященного утраченным вооружениям.

На Украине горит третий по величине военный склад в г. Ичня, Черниговской области. На территории около 700 га хранилось до 150 тысяч тонн боеприпасов. pic.twitter.com/9SOq2RZnMq— Lost Armour (@lostarmour) 9 октября 2018 г.

А украинцы с грустной усмешкой констатируют, что взрывы военных складов на их Родине стали привычным явлением.

«Никогда такого не было, и вот опять. Интересно, сколько же боеприпасов из этого склада украли и продали, что пришлось его срочно подорвать?» — задается вопросом юрист Татьяна Монтян.

Она также выражает свои соболезнования местным жителям.

Эту же присказку вспомнил и журналист Алексей Бобровников.

«Никогда такого не было и вот опять. Ваши варианты причины возгорания:

1. Луганское ДРГ на Черниговщине — смайлик-сердечко.

2. Вражеский дрон, снаряженный «греческим огнем» — гневный смайлик.

3. Внеочередная инспекция, которая не должна была обнаружить очередную недостачу сотен тысяч единиц БК — смайлик со слезой.

4. Бухое тело в карауле не потушило окурок — удивленное лицо», — проводит он шутливый опрос своих друзей.

А бывший пресс-секретарь ФК «Шахтер» Руслан Мармазов радуется, что Украину лишили ее «атомной дубинки».

«Есть во всем этом и действительно позитивный момент. Как же здорово, что в свое время миру хватило мудрости и прозорливости, чтобы не оставить Украине ядерное оружие», — пишет он.

Журналист указывает: у него нет злорадства по поводу рвущихся складов на Украине. Но это среди прочего и означает, что меньше снарядов будет выпущено по Донбассу, а значит больше людей останутся живыми.