Украина взлетает на воздух. Взрывы на военных складах 2014-2018

В ночь на 9 октября на военном складе в Черниговской области произошел пожар и детонация боеприпасов. Инцидент стал далеко не первым на Украине за последние годы

9 октября 2018 года. Ичня, Черниговская область

В ночь на 9 октября на технической территории военного склада в районе города Ичня Черниговской области прогремел взрыв. О жертвах и причинах произошедшего пока не сообщается, проводится эвакуация жителей близлежащих населенных пунктов.

7 сентября 2017 года. Калиновка, Винницкая область

В 2017 году крупные ЧП случались на военных складах Украины трижды.

Пожар и взрывы на территории 48-го арсенала Вооруженных сил в Винницкой области привели, по данным Минобороны, к уничтожению более 30% всех боеприпасов, хранящихся на складе, в том числе снарядов к системам залпового огня «Град», «Смерч» и «Ураган». В СМИ называлась цифра в 600 млн долларов ущерба, без учета разрушения инфраструктуры военной базы и прилегающих территорий, что составило 25% всего военного бюджета Украины на 2017 год.

По итогам расследования основными версиями случившегося названы нарушение условий хранения боеприпасов и недоукомплектованность личного состава базы. По словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, следствие не подтвердило, что взрывы могли произойти в результате диверсионного или террористического акта.

22 сентября 2017 года. Новоянисоль, Донецкая область

В причастности к пожару на военном складе в 37 км от Мариуполя первоначально обвиняли неких диверсантов, действовавших по приказу из Москвы. Однако вскоре местные власти признали, что всему виной были работники сельского хозяйства из близлежащих населенных пунктов, которые умышленно подожгли траву на одном из полей, примыкавших к военным складам. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на территорию склада и привел к детонации боеприпасов.

23 марта 2017 года. Балаклея, Харьковская область

Во время пожара и детонации боеприпасов на территории 65-го арсенала Центрального ракетно-артиллерийского управления ВС Украины в городе Балаклея погибли два человека, еще двое получили ранения.

Из прилегающих к территории арсенала населенных пунктов было эвакуировано более 36 тыс. жителей, сотни зданий и объектов инфраструктуры были разрушены или серьезно повреждены. По подсчетам специалистов, ущерб от пожара и взрывов достиг 300 млн долларов.

Согласно данным Службы безопасности Украины, пожар на военном складе начался после атаки с использованием беспилотного летательного аппарата, осуществленной неизвестными. При этом многие эксперты сошлись во мнении, что данная версия является скорее попыткой украинских силовиков списать на враждебные силы собственную халатность и коррупцию.

«Власть уже заявила, что взрыв на крупнейшем складе боеприпасов в Харьковской области — это диверсия. А меня вот терзают смутные подозрения, что кто-то заметает следы воровства. Или таким образом готовит почву для крупного военного заказа», — написал тогда политический аналитик Дмитрий Корнейчук на своей странице в Facebook.

29 октября 2015 года. Сватово, Луганская область

В 2015 году схожие по масштабу с катастрофами в Балаклее и Калиновке взрывы произошли в Сватово в Луганской области. Тогда погибли трое военнослужащих и местная жительница. Сообщалось, что более 3 тыс. тонн боеприпасов горели больше суток.

Поначалу происшествие также было квалифицировано как теракт, одно позднее в Министерстве обороны признали: случившееся стало результатом халатности должностных лиц.

3 октября 2015 года. Черкасское, Днепропетровская область

ЧП произошло на Новомосковском полигоне. При проведении техобслуживания произошло возгорание пускового подогревателя двигателя танка. При тушении пожара произошла детонация боекомплекта танка, в результате чего пострадали три человека.

20 марта 2014 года. Кривой Рог, Днепропетровская область

На территории 17-й танковой дивизии 6-го армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины произошло возгорание в боксах с танками, полностью заправленными топливом и с полным боекомплектом. В результате пожара сгорели два танка Т-64.