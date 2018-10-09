СБУ не исключает диверсии на складах под Черниговом

Фото: Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) расследует несколько версий пожара на военных складах в Черниговской области, в частности отрабатывается версия возможной диверсии. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. «Правоохранители проверяют несколько версий, в частности, Служба безопасности Украины в рамках своей компетенции отрабатывает версию о возможной диверсии», — говорится в сообщении. Как отмечается, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа центрального аппарата СБУ. Ранее из зоны в районе горящего склада боеприпасов были эвакуированы около 10 тыс. человек. Позднее Украина закрыла часть воздушного пространства из-за взрывов на складах.