Ещё
СБУ не исключает диверсии на складах под Черниговом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украинцы чуть не подрались в эфире «России 1»
Украинцы чуть не подрались в эфире «России 1»

СБУ не исключает диверсии на складах под Черниговом 

RT на русском 34 минуты назад
Фото: Служба безопасности Украины
Служба безопасности Украины (СБУ) расследует несколько версий пожара на военных складах в Черниговской области, в частности отрабатывается версия возможной диверсии. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
«Правоохранители проверяют несколько версий, в частности, Служба безопасности Украины в рамках своей компетенции отрабатывает версию о возможной диверсии», — говорится в сообщении.
Как отмечается, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа центрального аппарата СБУ.
Ранее из зоны в районе горящего склада боеприпасов были эвакуированы около 10 тыс. человек.
Позднее Украина закрыла часть воздушного пространства из-за взрывов на складах.
RT на русском: последние новости
В ВСУ рассказали об интенсивности взрывов на горящем складе Лукашенко выразил обеспокоенность из-за «притока» оружия с Украины В Госдуме ответили на заявление Туки об условии для примирения с Россией
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда «Кухни» сбил человека в Москве16
«Отравителем» Скрипалей оказался врач из ГРУ35
«Ты сдохнешь»: Жесткое заявление Милявской19
Паника на Украине: взорвался военный склад582
«Золотая судья» оказалась ветеринаром408
Видео
00:32
Опубликованы фото ЧП в Жуковском
Происшествия
00:45
На Украине нашли «отца» пожара на военном складе
Украина В мире
01:19
Украинцы чуть не подрались в эфире «России 1»
Общество
02:37
МИД России вручил ноту послу Нидерландов
Политика
00:31
Юнкер передразнил Терезу Мэй
В мире
00:55
Евросоюз захотели ликвидировать
В мире
00:28
В Петербурге задержаны подпольные оружейники
Криминал Происшествия
01:24
Украина закрыла воздушное пространство на границе с РФ
В мире Украина
00:41
У Ким Чен Ына заметили санкционный Rolls-Royce
Азия В мире
00:14
Развод с Петросяном поставил крест на карьере Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение