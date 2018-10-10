«Уже не бахает»: украинские поселки накрыло «Градами»

Летали даже «Грады»

Полностью разрушенные и сгоревшие дома, снесенные крыши, выбитые двери и окна, повсюду следы и осколки от снарядов. Такая картина предстала перед жителями поселков, вернувшихся домой после взрывов в арсенале в Ичне. Но это еще не все. Оказывается, люди столкнулись с бездействием властей. Сигнал тревоги не сработал и жители, попав буквально под артобстрел, спасались бегством. Кроме того, в населенных пунктах уже орудуют мародеры…

В Ичню Черниговской области возвращаются местные жители, а вот в Августовку, поселки Дружба и Дзюбовка, которые больше всего пострадали от взрывов на военном складе, людей пока не пускают.

Некоторые дома там полностью разрушены. У многих строений снесло крыши, также выбиты рамы и покорежены стены. Тем временем, на горе пострадавших уже пытаются заработать мошенники и мародеры.

Как рассказал нам житель Августовки, в селе есть полностью разрушенные дома.

«Пострадали мои родственники, которые занимаются сельским хозяйством. Снаряды прилетели к ним на территорию хозяйства, разбили трактор и комбайн», — говорит Артем.

По его словам, в Августовке пострадало много домов.

«Есть полностью разрушенные, сгоревшие, у многих посносило крыши, выбиты рамы, двери, разрушены стены», — сообщил местный житель.

Пока жители Августовки в село возвращаться не рискуют. А вот в Ичню со вторника, 9 октября, потихоньку приезжают люди.

«Я вот 15 минут как домой зашел. Живу в районе массива Лесной. Тут двухэтажные дома, у некоторых выбиты стекла, двери. В 200 метрах от нас предприятие Интер, тут сушат зерно. Так вот сушарня их полностью сгорела, туда снаряд попал. А завод, где производят молоко и масло, не пострадал, хоть и писали, что, мол, сгорел он. Нет, маслозавод уже начал свою работу. Про поселок Дружбу много говорят, что чуть ли не 4-5 этажные дома рухнули, но я сам не видел, потому не знаю», — рассказал житель Ични Иван.

Также, по его словам, в городе уцелел и железнодорожный вокзал.

«С вокзалом все в порядке, точно также как и с почтой. Сейчас саперы ходят по дворам и вытаскивают застрявшие в зданиях или в земле снаряды. Там даже вытащили снаряд от «Града», он застрял между домом и сараем. Хорошо, что снаряды хранят без запала», — говорит Иван.

А Владимир, который тоже только что вернулся домой в Ичню, рассказал, что вылетели окна в местной поликлинике и больнице.

Жители жалуются, что когда начались взрывы, в городе не звучала сирена.

«Люди сами просыпались от взрывов, будили соседей и бежали, кто куда мог. Если бы была сирена, может, и раньше бы проснулись», — отметил Иван.

А пенсионер Олег Иванович, который еще во вторник вернулся домой, говорит, что в среду днем взрывов на складах уже не слышно.

«Уже не бахает. А вот ночью там еще был сильный пожар и иногда стреляло», — сообщил нам мужчина.

Мародеры и мошенники

Чтобы защититься от мародеров, местные жители уже организовали группы и сами патрулируют улицы. В соцсетях сообщают, что якобы в пустующие села приехали даже цыгане, которые не боятся взрывов и заходят в чужие дома. В полиции пока этого не подтверждают, их группы быстрого реагирования также дежурят в пострадавших населенных пунктах.

Зато на человеческом горе уже пытаются нажиться мошенники. У жителей пропали домашние животные, не все могли их взять с собой среди ночи — люди не знали где и сколько времени им придется ночевать. В соцсетях постят фото кошек и собак, которые сбежали из-за взрывов. Александр Горовой сообщил, что ему звонил мошенник, сказал, что нашел его собаку и требовал 300 гривен за возвращение питомца.

Правда, звонивший отказался назвать свой адрес, чтобы Александр мог сам к нему подъехать и забрать собаку.