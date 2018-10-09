Ещё
На Украине нашли «отца» пожара на военном складе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украинцы чуть не подрались в эфире «России 1»
Украинцы чуть не подрались в эфире «России 1»

Депутат Рады назвал главу Генштаба ВСУ «отцом» пожара на складе боеприпасов 

РИА Новости + ещё 27 1 час назад
Член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Юрий Береза во вторник заявил, что "отцом" пожара на шестом арсенале складов с боеприпасами в Черниговской области является начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.
На военном складе в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв. Власти начали эвакуацию. По данным Генштаба ВС Украины, утром интенсивность взрывов составляла два-три в секунду, пострадавших нет. По данным украинских СМИ, арсенал является одним из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара. На складе хранится около 130-150 тысяч тонн боеприпасов — от патронов к стрелковому оружию до ракет. Военная прокуратура Украины завела дело по статье "небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия".
"За противопожарную безопасность, за безопасность на всех складах (с боеприпасами — ред.) отвечает начальник Генерального штаба генерал Муженко. Отец этой трагедии (пожара на складах в Черниговской области — ред.) — генерал Муженко", — заявил Береза в эфире украинского телеканала "Прямой".
По его словам, пока Муженко не уйдет в отставку "склады у нас будут подрываться". Береза также призвал президента Украины — верховного главнокомандующего ВС Украины Петра Порошенко сменить руководство Генштаба и "назначить начальником молодого офицера".
За последние три года на Украине неоднократно происходили пожары на военных складах. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Погиб один человек, еще пять пострадали. После ЧП в Балаклее в 2017 году боеприпасы на этом складе решили разминировать. В мае на технической территории того же арсенала произошло возгорание сухой травы, из-за чего начали взрываться боеприпасы. Также в мае произошел взрыв на складе боеприпасов вблизи села Старая Николаевка в Донецкой области.
На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", было уничтожена треть арсенала.
Последние новости
Почему через 30 лет исчезнут кладбища Из магазинов могут пропасть продукты из-за нового закона Расизм по отношению к белым разрастается в Европе как раковая опухоль
Комментарии5
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда «Кухни» сбил человека в Москве16
«Отравителем» Скрипалей оказался врач из ГРУ35
«Ты сдохнешь»: Жесткое заявление Милявской19
Паника на Украине: взорвался военный склад581
«Золотая судья» оказалась ветеринаром407
Видео
00:32
Опубликованы фото ЧП в Жуковском
Происшествия
00:45
На Украине нашли «отца» пожара на военном складе
Украина В мире
01:19
Украинцы чуть не подрались в эфире «России 1»
Общество
02:37
МИД России вручил ноту послу Нидерландов
Политика
00:31
Юнкер передразнил Терезу Мэй
В мире
00:55
Евросоюз захотели ликвидировать
В мире
00:28
В Петербурге задержаны подпольные оружейники
Криминал Происшествия
01:24
Украина закрыла воздушное пространство на границе с РФ
В мире Украина
00:41
У Ким Чен Ына заметили санкционный Rolls-Royce
Азия В мире
00:14
Развод с Петросяном поставил крест на карьере Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение