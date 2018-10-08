«Зрада»: скифское прошлое Украины отменяется?

«Зрада»: У скифов и сарматов обнаружили родство с мордвой

Генетики исследовали геном представителей «срубной культуры», скифов и сарматов и обнаружили их генетическую схожесть с мордвинами и народами Северного Кавказа

Об этом говорится в публикации в Science Advances.

Археологи и генетики из разных страны под руководством Андерса Готерстрома из Стокгольмского университета отсеквенировали и проанализировали геном 35 человек, среди которых 13 принадлежало представителями «срубной культуры», три — киммерийцам, 14 — скифам, и пять — сарматам.

В ходе анализа выяснилось, что несмотря на генетическую схожесть ни одна из групп не была предком другой. При этом у представителей «срубной культуры», скифов и сарматов обнаружили генетическую схожесть с современной мордвой и народами Северного Кавказа.

В то же время среди скифов выделили четыре разные группы, одна из которых одна была генетически похожа на населявшие Северную Европу популяции, другая — на Южную Европу, третья, как и представители «срубной культуры», была похожа на мордву и народы Северного Кавказа, а четвертая — на современных болгар, греков, турок и хорватов.

Все это дало основание предположить высокую мобильность кочевников в конце бронзового и железного века, а также то, что одни народы вытесняли другие.

На Украине результаты этого исследования среди прочего имеют и политическую окраску. Украинские националисты и современная власть используют скифское прошлое своей страны для пропаганды.

Так, поход персидского царя Дария I против причерноморских скифов, совершенный в 512 году до н.э. в некоторых украинских учебниках подается как «украино-иранская война», окончившаяся «разгромом персов». Данную точку зрения разделяют многие националисты.

Во времена Трои Спарты и Всего Античного мира Шумеры всегда обходились без посторонней помощи. Например Украино-Персидские войны. pic.twitter.com/mQ31oWqRXo— serjo vera (@serjo_vera) 30 марта 2018 г.

​«Я твой предок. За несколько тысячелетий до новой эры в причерноморских степях мои предки приручили коней и изобрели колесо. Они объединились в племена и уже тогда не нашли себе достойных соперников на просторах Старого Света. От них через скифов, сарматов, русских дружинников и сечевых казаков древняя военная традиция передалась и мне», — гласит закадровый текст пропагандистского фильма «Национального корпуса» под названием «Рух» («Движение») о современной истории националистического движения на Украине.

При этом название таких народов как мордва, мокша украинские националисты используют в своих антирусских выпадах, считая современных русских потомками именно этих народов и других «угро-финнов», что по их мнению указывает на дикость большинства населения России. При этом Венгрия и Финляндия — страны, где подавляющее большинство населения относится к угро-финским (другое название — «финно-угорские») народам — гораздо лучше развиты, чем Украина и в них охотно иммигрируют сами украинцы.