«Зрада»: скифское прошлое Украины отменяется?

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Опубликованы фото ЧП в Жуковском
Опубликованы фото ЧП в Жуковском

«Зрада»: У скифов и сарматов обнаружили родство с мордвой 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: © РИА Новости, Рудольф Кучеров
Генетики исследовали геном представителей «срубной культуры», скифов и сарматов и обнаружили их генетическую схожесть с мордвинами и народами Северного Кавказа
Об этом говорится в публикации в Science Advances.
Археологи и генетики из разных страны под руководством Андерса Готерстрома из Стокгольмского университета отсеквенировали и проанализировали геном 35 человек, среди которых 13 принадлежало представителями «срубной культуры», три — киммерийцам, 14 — скифам, и пять — сарматам.
В ходе анализа выяснилось, что несмотря на генетическую схожесть ни одна из групп не была предком другой. При этом у представителей «срубной культуры», скифов и сарматов обнаружили генетическую схожесть с современной мордвой и народами Северного Кавказа.
В то же время среди скифов выделили четыре разные группы, одна из которых одна была генетически похожа на населявшие Северную Европу популяции, другая — на Южную Европу, третья, как и представители «срубной культуры», была похожа на мордву и народы Северного Кавказа, а четвертая — на современных болгар, греков, турок и хорватов.
Все это дало основание предположить высокую мобильность кочевников в конце бронзового и железного века, а также то, что одни народы вытесняли другие.
На Украине результаты этого исследования среди прочего имеют и политическую окраску. Украинские националисты и современная власть используют скифское прошлое своей страны для пропаганды.
Так, поход персидского царя Дария I против причерноморских скифов, совершенный в 512 году до н.э. в некоторых украинских учебниках подается как «украино-иранская война», окончившаяся «разгромом персов». Данную точку зрения разделяют многие националисты.
​«Я твой предок. За несколько тысячелетий до новой эры в причерноморских степях мои предки приручили коней и изобрели колесо. Они объединились в племена и уже тогда не нашли себе достойных соперников на просторах Старого Света. От них через скифов, сарматов, русских дружинников и сечевых казаков древняя военная традиция передалась и мне», — гласит закадровый текст пропагандистского фильма «Национального корпуса» под названием «Рух» («Движение») о современной истории националистического движения на Украине.
При этом название таких народов как мордва, мокша украинские националисты используют в своих антирусских выпадах, считая современных русских потомками именно этих народов и других «угро-финнов», что по их мнению указывает на дикость большинства населения России. При этом Венгрия и Финляндия — страны, где подавляющее большинство населения относится к угро-финским (другое название — «финно-угорские») народам — гораздо лучше развиты, чем Украина и в них охотно иммигрируют сами украинцы.
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